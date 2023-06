MehrAlsNurKino

In Wien kann man heiße Sommertage und -abende ganz gemütlich im sogenannten Autokino verbringen.

Zahlreiche Stellplätze, 3 Leinwände und ein aktuelles und begeisterndes Film-Programm stehen bereit.

Der Beginn

Im Jahr 2020, als die Pandemie Kinobesuche praktisch unmöglich machte, hat sich das Autokino in Wien als ideale Alternative herauskristallisiert. Jeder und Jede im eigenen Auto, genügend Platz und somit voll im Motto des ‚Social Distancing‘ begeisterte das Autokino viele Menschen. Doch auch jetzt, im Sommer 2023, stellt das Autokino den perfekten Ort für einen Kinobesuch im Freien dar.

Die einzigartige Stimmung

Im Autokino erlebt man Hollywood unter Sternen. Außerdem stehen frische HotDogs, Snacks und Cocktails bereit, die direkt zum Auto geliefert werden. Ein Auto ist übrigens keine Bedingung für einen Besuch im Autokino – Besucherinnen und Besucher dürfen auch mit Fahrrad, Motorrad oder zu Fuß kommen. Vierbeiner und Haustiere sind natürlich auch willkommen. Alle, die sich für das Autokino entscheiden, können sich garantiert auf eine einzigartige Stimmung, großartiges Service und absolute Filmklassiker und Blockbuster freuen.

Die Vorteile

Im Autokino stehen rund 1000 Stellplätze für Besucherinnen und Besucher bereit. Auf insgesamt drei Leinwänden werden freitags und samstags top-aktuelle Filme gezeigt. Für alle, die kein Autoradio besitzen, oder mit anderen Transportmitteln anreisen, gibt es Leihradios. Dies sorgt übrigens auch dafür, dass Jeder und Jede die Lautstärke des Films selbst bestimmen kann. In der Gastro-Lounge kann auch ein Liegestuhl ausgeborgt werden, um die heißen Temperaturen des Sommers so richtig zu genießen.

Das Programm

Die Filme im Autokino begeistern, denn dort werden aktuelle Blockbuster sowie Filmklassiker gezeigt. Zurzeit spielt das Kino aktuelle Filme wie Spider-Man: Across the Spider-Verse, Fast & Furious 10, Der Super Mario Bros. Film und Transformers: Aufstieg der Bestien und Klassiker wie Grease, Top Gun (1986), Mamma Mia! Here we go again und Dirty Dancing (1987).

Bei Interesse einfach im Kinoprogramm schmökern und gleich Tickets buchen!