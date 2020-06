David Beckham brät und bald kann man ihm im TV ­dabei zusehen. Beckham soll bald mit einer eigenen Kochshow onair gehen.

Wie cool – besser gesagt, heiß – ist das denn?! David Beckham schwingt den Kochlöffel und bringt damit nicht nur das Wasser im Kochtopf in Wallungen. Der 45-jährige englische Fußballer hat in der Coronakrise eine weitere Leidenschaft für sich entdeckt: das Kochen. Zusammen mit seiner 8-jährigen Tochter Harper übte der Ehemann von „Posh Spice“ Victoria Beckham (46) in der Küche. Vor allem Kuchen haben es dem Vierfachdaddy angetan.

Kochshow auf Netflix geplant

Jetzt kommt es aber noch besser: Insidern zufolge soll der ehemalige Star-Kicker jetzt eine eigene Kochshow bekommen. Mit seiner eigenen TV-Produktionsfirma soll er gerade ein interaktives Format entwickeln, in dem er selbst am Herd steht. Zum Erfolgsrezept dürfte Beckham von seinem Kumpel, Star-Koch Gordon Ramsay, inspiriert worden sein.