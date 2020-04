Endlich wieder Ostern!

Osterzeit ist Brunchzeit – und da darf diese traditionelle Leckerei nicht fehlen!

Und so geht's

Sie benötigen eine Form

Für den Teig:

100 g Marzipanrohmasse

2 große Eier

75 g Butter, weich

50 g Zucker

1 Prise Salz

1 Päckchen Vanillezucker

90 g Weizenmehl

25 g Speisestärke

1 TL Backpulver



Zum Verzieren:

weiße geriebene Schokolade

1 TL Marzipanrohmasse

Lebensmittelfarbe, rot

3 Gewürznelken

1 Zuckerblüte

1 Satinband



Außerdem:

Butter und Mehl, für die Form

Zubereitung

Alle Zutaten eine Stunde vorher bereitlegen, damit sie Zimmertemperatur bekommen. Die Marzipanrohmasse fein reiben. Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Die Lammform gut buttern und mit Mehl bestauben.

Das geriebene Marzipan mit den Eiern und dem Zucker in eine Schüssel geben und auf höchster Stufe sehr schaumig schlagen. Dann die Butter, den Vanillezucker und das Salz unterrühren.

Den Teig hineinfüllen, gegebenenfalls mit einem langen Holzstäbchen von oben in den Lammhals stechen. So bilden sich keine Luftblasen, die den Kopf abbrechen lassen. Den Teig glatt streichen.

Das Lamm auf der untersten Schiene oder auf den Backofenboden in den Ofen geben und bei 175 °C Ober- und Unterhitze ca. 40–45 Min. backen.

Anschließend das Lamm aus dem Ofen nehmen und auf einem Kuchengitter ca. zehn Minuten abkühlen lassen, dann erst aus der Form lösen. Heiß mit geriebener Schokolade bestreuen, damit die Schokolade am Lamm kleben bleibt.

Die Ohren aus Marzipan formen, mit etwas Schokolade ankleben. Für die Nase das Marzipan mit roter Lebensmittelfarbe einfärben und mit einer Gewürznelke befestigen. Die restlichen zwei Nelken als Augen in das Lamm stecken und mit Staubzucker bestreuen. Eine Zuckerblüte als Hütchen über einem Ohr anbringen. Das ausgekühlte Lamm mit einer Satinschleife versehen und servieren.