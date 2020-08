Hader & Co rufen zu Kaffeehausbesuch auf

Kaffeehäuser gehören zu Wien wie das Riesenrad und die Sachertorte. Doch auch diese Institution kämpft mit den Folgen der Corona-Krise: Die Gäste bleiben aus! Die Fachgruppe Wien der Kaffeehäuser startet daher nun eine Kampagne zur Rettung der Betriebe. Unter dem Motto „Ein Kaffee kan den Tag retten, zwei vielleicht das Kaffeehaus“ rufen prominente Künstlerinnen und Künstler wie Adele Neuhauser, Josef Hader, Nicholas Ofczarek, Thomas Maurer und Michael Ostrowski in amüsanten Kurzvideos dazu auf, wieder öfter das Lieblingscafé zu besuchen und dort nicht nur einen, sondern ab jetzt zwei Kaffees zu genießen. Das erste Wiener Kaffeehaus wurde im Jahr 1683, also vor über 335 Jahren, eröffnet. Von Beginn an spielt die Qualität des Kaffees eine wesentliche Rolle.

Aktuell gibt es in Wien rund 2.200 Kaffeehäuser, Kaffeerestaurants, Kaffeekonditoreien und Espressi. Seit 10. November 2011 ist die Wiener Kaffeehauskultur als „typische gesellschaftliche Praxis“ in das Verzeichnis des nationalen immateriellen Kultur­erbes der UNESCO aufgenommen. Zu sehen sind die Videos auf YouTube.