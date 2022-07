Gegen Corona impfen? Nichts leichter als das!

Ob Kinder ab fünf Jahren oder Erwachsene: Es war noch nie so einfach, sich in Wien mit Impfungen gegen Corona zu schützen.

Damit alle ideal geschützt sind, weitet die Stadt Wien ihr Angebot an Möglichkeiten, sich die COVID-19-Impfung zu holen, stark aus.

Erste, zweite, dritte Dosis: Um sich gegen eine durch das Coronavirus ausgelöste Erkrankung zu schützen, ist die Grundimmunisierung das erklärte Ziel. Denn: Wer dreifach geimpft ist, hat ein deutlich geringeres Risiko, an Covid-19 zu erkranken. Und wenn doch, dann ist der Verlauf meist viel milder und die Gefahr, unter Long-Covid leiden zu müssen, ebenfalls geringer. Daher lautet die Devise: Das Corona-Impf-Triple schnell abschließen! Für mRNA-Impfstoffe heißt das: erste Impfung, dann die zweite Impfung 21 bis 28 Tage danach. Die dritte Impfung erfolgt am besten frühestens vier Monate und möglichst sechs Monate nach der Zweitimpfung. Aber aufgepasst: Eine Infektion zwischen zwei Impfungen hat eine aufschiebende Wirkung auf die nächste Dosis. Damit das möglichst zügig vorangeht, ist das kosten¬lose Impfen in den städtischen Impfzentren jetzt noch einfacher – und das an sechs Tagen der Woche.

Jetzt einfach impfen!

Im Austria Center Vienna kann man sich sogar ohne Termin täglich von 7 bis 19 Uhr die nächste Dosis holen. Wer es lieber vorhersehbar mag, der bucht sich seinen Time-Slot in einem Impfzentrum in der Nähe – online auf impfservice.wien oder telefonisch unter 1450. Mit dem gleichen Kontakt geht es auch zur Vormerkung in einem der barrierefreien Impfzentren, die Wiener*innen mit

Behinderung den ganz einfachen Weg zur Corona-Schutzimpfung ermöglichen. Und wer sich nicht sicher ist, wann die nächste Impfdosis fällig ist, der lässt sich das online vom Impfrechner ermitteln.

Dreifach impfen wirkt: Die Grundimmunisierung aus drei COVID-19-Impfungen garantiert die größte Schutzwirkung. Impfstandorte mit und ohne Anmeldung finden Sie unter impfservice.wien/Corona

Impfzeiten: täglich in der Zeit von 07.00-19.00 Uhr

(Annahmeschluss: 18 Uhr)

Adresse: Bruno-Kreisky-Platz, 1220 Wien

Die Impfzentren der Stadt Wien haben nun auch am Samstag offen, und schrittweise werden weitere Impftermine für alle Altersgruppen freigeschaltet. Diese können wie gewohnt online auf impfservice.wien oder telefonisch unter 1450 gebucht werden.



Mehr Informationen finden Sie unter coronavirus.wien.gv.at