Für alle die Angst oder Sorgen bezüglich der Corona-Impfung haben bietet die Stadt Wien jetzt ein neues Angebot. Im Impfsalon können sich Menschen von geschultem Personal beraten und in einem entspannten Ambiente impfen lassen.

Der Impfsalon ist der Teil der Initiative „Sorgen-los Impfen“ der Stadt Wien und ein Angebot des Wiener Gesundheitsdienstes (MA15). Betrieben wird der Salon basierend auf einem Konzept der Psychosozialen Dienste in Wien (PSD) durch den Samariterbund Wien.

Corona Sorgenhotline Wien

Der erste Teil dieser Initiative ist die schon seit Beginn der Pandemie bestehende Corona Sorgenhotline Wien. Bei dieser Hotline werden telefonische Beratungen, Terminvereinbarungen und – wenn gewünscht – die weitere Begleitung durchgeführt. Die Mitarbeiter:innen der Hotline beantworten Fragen, informieren über den Ablauf der Impfung und können sich sogar um den Impftermin kümmern. Wem das Thema der Impfung Sorgen bereitet oder wer Angst vor dem „Stich“ hat, kann sich an die Corona Sorgenhotline Wien wenden. Gemeinsam mit den Mitarbeiter:innen der Hotline kann dann auch entschieden werden, welches Impfangebot am besten geeignet ist. Anrufen kann man bei der Sorgenhotline Montag bis Sonntag zwischen 08:00 und 20:00.

Der Impfsalon im 3. Bezirk

Im Impfsalon herrscht angenehmes Ambiente. Dort arbeiten ausgewählte Fachkräfte, die sich Zeit für jede Person nehmen, die den Salon aufsucht. Diese Fachkräfte stehen für persönliche Gespräche zur Verfügung und beantworten Fragen – ganz ohne Zeitdruck. Durch das multiprofessionelle Team besteht auch die Möglichkeit von sozialen und psychologischen Beratungen. Natürlich kann eine Begleitperson mitgenommen werden. Im Impfsalon wird der Impfstoff von BioNtech/Pfizer – also Comirnaty – verwendet. Wer einen anderen Impfstoff präferiert, kann dies beim Anruf bei der Corona Sorgenhotline besprechen.

Vor einem Besuch im Impfsalon sollte ein Termin ausgemacht werden, um Wartezeiten zu vermeiden. Dies geschieht ebenfalls mittels eines Anrufs bei der Corona Sorgenhotline.

Für wen ist dieses Angebot?

Das Angebot richtet sich an alle, die Angst vor der Impfung, vor Impfreaktionen oder Nebenwirkungen haben und an alle, die sich Sorgen bezüglich der Impfung machen. Egal ob jemand an Agoraphobie, an einer Angst vor Spritzen oder vor medizinisches Einrichtungen leidet, sich Sorgen vor physischen Nebenwirkungen macht oder auch Angst vor Problemen und Konflikten im Familien- oder Bekanntenkreis hat – im Impfsalon wird für Jeder und Jede in einer komfortablen Umgebung ausführlich beraten.

Corona Sorgenhotline

Nummer: 1 4000 53000

Täglich 08:00 bis 20:00

Impfsalon



Thomas-Klestil-Platz 8/2 – Eingang 9, 1030 Wien

Öffnungszeiten: Mittwoch Nachmittag

Terminvereinbarung über die Corona Sorgenhotline Wien

Mehr Informationen finden Sie unter https://coronavirus.wien.gv.at/