11.766 Corona-Fälle, ABER: Licht am Ende des Tunnels

Die Maßnahmen zeigen erste Wirkung. Jetzt gibt es Hoffnung, dass nach Ostern die Geschäfte wieder öffnen.

„Das Licht am Ende des Tunnels wird größer“, sagte der grüne Gesundheitsminister Rudi Anschober am Samstag. Die Ansteckungszahlen sind weiter im niedrigen einstelligen Bereich. Auch die ÖSTERREICH-Interviews von ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz und dem grünen Vize Werner Kogler geben Hoffnung, dass wir uns langsam auf den – weiten – Weg zurück in die Normalität freuen können.

Erstmals mehr Genesene als Neuinfizierte im Tagesschnitt

Kanzler Kurz und Vizekanzler Kogler.

Den achten Tag in Folge liegt die Ansteckungsrate mit dem Coronavirus im einstelligen Bereich. Von Freitag auf Samstag sind „nur“ 2,5 % Neuerkrankungen dazugekommen. Vor allem Wien sticht heraus: Hier liegt die Rate nur bei 1 %. Kleiner Dämpfer: In absoluten Zahlen sind das immer noch 282 neue Fälle. Und: Am Wochenende werden normalerweise weniger Tests durchgeführt.

Insgesamt gibt es jetzt 11.766 Personen, die sich mit Corona angesteckt haben. 1.071 Kranke liegen im Spital, 245 auf der Intensivstation. Das macht uns zuversichtlich: Gestern gab es erstmals mehr Genesene (485) als Neuinfizierte. Insgesamt sind 2.507 Erkrankte wieder genesen.

Regierung präsentiert ­Pläne zur Öffnung morgen

Heute Abend treffen Gesundheits- und Wirtschaftsexperten rund um Kurz, Kogler und Anschober im Kanzleramt zusammen und evaluieren die bisherigen Maßnahmen wie Kontaktverbote und Schulschließungen.

Am Montag soll dann der Plan fürs „langsame Hochfahren“ präsentiert werden:

Handel. Als Erstes öffnet der Handel wieder seine Geschäfte, um die Wirtschaft in Gang zu bringen. Das soll in der letzten Aprilwoche passieren – vorausgesetzt, die Zahlen bleiben auf dem niedrigen Niveau.

Dienstleistungen. Nach dem Handel, voraussichtlich im Mai, folgen Dienstleistungsbetriebe, die jetzt auch ohne Einnahmen dastehen.

Restaurants. Lokale sind vorerst noch kein Thema. Sie werden anfangs nur untertags aufsperren. Derzeit dürfen sie Speisen von Kunden abholen lassen.

Schulen. Ab 4. Mai könnten die Maturanten in die Schulen zurückkehren. Die Matura soll am ab 18. Mai stattfinden. Danach folgen die Absolventen der achten Schulstufe, die in eine andere Schule übertreten. Auch alle anderen Schüler sollen nach letzten Plänen noch vor Sommer in die Schule zurückkehren.

Events. Großveranstaltungen folgen ganz zum Schluss.

Sollten die Ansteckungen erneut ansteigen, können die Maßnahmen jederzeit wieder eingesetzt werden.(knd)

Kogler: "Normalität rückt näher"

ÖSTERREICH: Sie haben das „langsame Hochfahren“ der Wirtschaft angekündigt. Werden die Geschäfte in der Woche nach Ostern wieder aufsperren?

Werner Kogler: Wir werden hier nächste Woche erste Überlegungen vorstellen. Wie genau, hängt von der Entwicklung der Spitalszahlen – insbesondere in der Intensivmedizin – und der Einschätzung der Epidemiologen und Modellrechner ab. Unsere oberste Prämisse bleibt klar: So viel Menschenleben retten wie möglich. Gleichzeitig soll aber so viel Wirtschaftsleben wie notwendig, möglich und sinnvoll zugelassen werden.

ÖSTERREICH: Welche Voraussetzungen müssen für die Öffnung gegeben sein?

Kogler: Wichtig ist, dass der sogenannte Replikationsfaktor kleiner 1 ist. Das klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Wenn ein mit Corona infizierter Mensch im Schnitt weniger als einen weiteren Menschen mit dem Virus ansteckt, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Das gelingt eben nur mit den konsequenten Maßnahmen. So sinkt früher oder später die Zahl der Corona-Kranken in Österreich insgesamt, und wir sind dem normalen Leben, wie wir es kennen und vermissen, einen Schritt näher. Ich bin da aber guter Hoffnung, dass wir in schwierigen Zeiten den Mut nicht verlieren.

ÖSTERREICH: Jetzt ist die Abflachung der Ansteckungs­kurve erreicht worden. Ist das ein Hoffnungsschimmer, oder ist von einem Ende dieser Corona-Krise noch weit und breit nichts zu sehen?

Kogler: Von einem Ende ist sicher noch nichts zu sehen. Alle Zahlen entwickeln sich günstig, aber wichtig sind die, die neu ins Spital müssen und die intensiv behandelt werden müssen. Es soll ja bei uns nicht passieren, dass Leute sterben, nur weil die intensiv-medizinischen Kapazitäten nicht reichen. Auch da entwickeln sich die Kurven aber schon besser. Hätten wir Mitte März keine Maßnahmen ergriffen, dann würden die Kapazitäten schon jetzt nicht mehr reichen.