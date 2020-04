118 Millionen Euro Spenden bei Star-Konzert

Lady Gagas Charity-Event „Together At Home“ brachte Star-Reigen und Spenden-Hit.

Benefiz. 118 Weltstars wie die Rolling Stones, Jennifer Lopez oder Beyoncé, 100 Songs – von Stand By Me bis What A Wonderful World, über 25 Millionen YouTube-Klicks und bis Sonntag früh bereits 118 Millionen Euro an Spendeneinnahmen. Das von Lady Gaga kuratierte Megakonzert One World: Together At Home für die Helden der Corona-Krise, das gestern auch oe24.TV sendete, begeisterte am Wochenende die ganze Welt. Ein achtstündiger Mix aus Musik, Spendenaufrufen und Danksagungen als größte Benefizaktion seit Live Aid (1985) „In diesen Zeiten der Not ist nichts wichtiger, als dass wir aufeinander bauen können“, gab Stevie Wonder dazu das Motto vor.

„Liebesbrief an die Welt“. Nach sechsstündiger Internet-Pre-Show rund um Annie Lennox, Rita Ora oder Adam Lambert startete Lady Gaga Sonntag um zwei Uhr früh mit dem Charlie-Chaplin-Klassiker Smile die weltweite TV-Übertragung für 60 Länder. „Dieses Konzert ist ein Liebesbrief an die ganze Welt!“

Acht Stunden voll Musik und Dank für alle Corona-Helden

Helden. Neben 20 Wohnzimmerauftritten von Chart-Giganten wie den Rolling Stones, Billie Eilish oder Taylor Swift gab es Dankesbotschaften von Weltstars wie Victoria Beckham, Michelle Obama oder den mittlerweile geheilten Corona-Patienten Idris und Sabrina Elba. „Es ist eine Ehre, die wahren Helden der Corona-Krise, das Gesundheitspersonal in aller Welt, zu feiern“, sprach Paul McCartney dabei der ganzen Welt aus der Seele.

Hits. Für die größte Überraschung sorgten die Rolling Stones (siehe Kasten), den größten Tick lieferte Keith Urban, der mit sich selbst im Trio sang, und der größte YouTube-Hit war das Finale. Über 2 Millionen Klicks für das Duett The Prayer von Céline Dion, Andrea Bocelli, Lady Gaga, Lang Lang und John Legend.