130.000 Camouflage-Masken für unser Heer

Das Bundesheer hat eine eigene Broschüre mit Covid-Verhaltensregeln für die Soldaten herausgegeben. Der 16-seitige Dienstbehelf hat das Motto "Körperlich Abstand halten - Im Geiste zusammenstehen". Darin wird Covid-19 den Soldaten militärisch erklärt und es wird ihnen empfohlen, nicht zu viel über das Virus nachzudenken.

"Zu viel Nachdenken über mögliche Ausgänge und Auswirkungen der Krise kann zusätzlichen Stress auslösen. Seien Sie sich dessen bewusst und versuchen Sie, das Grübeln auf ein gesundes Maß zu beschränken." Die Militärführung empfehlt den Soldaten weiters guten Schlaf und "positive Grundhaltung bewahren". "Erinnern Sie sich an all die Hürden der Vergangenheit, die Sie bereits überwunden haben, an Ihre Stärken, Talente und Fähigkeiten. Orientieren Sie sich an die Werte, die Ihnen Halt geben", heißt es in dem Dienstbehelf. "Die Bevölkerung ist Ihnen für Ihre unschätzbar wertvollen Dienste zutiefst dankbar."