14.080 Fälle, 368 Tote: Start für die zweite Corona-Etappe

Neue Zahlen: Zuwachsrate sowie Zahl der Hospitalisierten sinken, die Zahl der Genesenen steigt.

Heute, Dienstag, starte die zweite Etappe im Kampf gegen Corona, erklärte Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Ostermontag. Er rief dazu auf, die erste Teilöffnung des Handels „maßvoll und verantwortungsvoll“ zu begehen. Es handle sich um eine „entscheidende Phase“, die erst zeigen werde, ob die schrittweise Öffnung fortgesetzt werden kann. Es gelte, die Zahl der Neuinfektionen auf geringem Niveau zu halten.

Gute Voraussetzungen für den Start von Phase 2 lieferten gestern die aktuellen Corona-Zahlen aus dem Innenministerium: Demnach gibt es in Österreich bislang 14.080 bestätigte Fälle – der Anstieg lag im 24-Stunden-Vergleich mit 0,97 Prozent sogar unter einem Prozent. Zur Erinnerung: Vor einigen Wochen betrug der tägliche Zuwachs noch über 40 Prozent. Seit ­Anfang des Monats liegt diese Zahl stabil unter 3 Prozent.

Erstmals weniger als 1.000 Corona-Patienten im Spital

Die besonders erfreuliche Nachricht: An den Feiertagen (seit Sonntag) gab es in Österreich erstmals insgesamt mehr Genesene als „aktiv Erkrankte“. Konkret standen gestern (Stand 9.30 Uhr) 7.343 von ­Covid-19 geheilte und 368 an der Lungenerkrankung verstorbene Menschen nunmehr 6.369 aktuellen Corona-­Patienten gegenüber.

Spitäler. Auch die Zahl der Corona-Patienten in den Spitälern ist laut den Daten des Gesundheitsministeriums mit 981 leicht sinkend und lag erstmals seit 30. März wieder unter 1.000. Davon bedurften 239 Betroffene einer intensivmedizinischen Behandlung. „Das alles sind sehr ermutigende Entwicklungen“, so Anschober. Man habe das Ziel der Abflachung der hohen Steigerungszahlen erreicht.

Kennzahlen des Gesundheitsministeriums

Laut Gesundheitsministerium wurden bis dato 14.043 Coronavirus-Fälle bestätigt. (Stand: 14.04.2020, 00.00 Uhr)

Als Genesen gelten derzeit 6.987 Personen (Quelle: Gesundheitsministerium, Stand: 12.04.2020, 09.30 Uhr).

Am Ostersonntag wies das Gesundheitsministerium insgesamt 350 Todesfälle aus (Stand: 12.04.2020, 09.30 Uhr) – Die Todesfälle teilen sich wie folgt auf die Bundesländer auf: Burgenland (6), Kärnten (5), Niederösterreich (62), Oberösterreich (30), Salzburg (24), Steiermark (76), Tirol (66), Vorarlberg (7), Wien (74).

Im Laufe des Montags wurden jedoch wieder neue Todesfälle in den Bundesländern vermeldet, weshalb diese Kennzahl wohl in Kürze aktualisiert wird.

Warum sich Zahlen von Gesundheits- & Innenministerium unterscheiden

Das Dashboard des Gesundheitsministeriums ( info.gesundheitsministerium.gv.at ) ist ein dynamisches System und bezieht seine Daten aus dem Epidemiologischen Melderegister (EMS). EMS ist das offizielle Register, in welches von den Bezirksbehörden sowie von Labors eingetragen wird. Insbesondere morgens kann es hier zu Verzögerungen bei den Eintragungen kommen. Das Bundesministerium für Inneres erhebt die Zahlen im Rahmen der Koordination des Staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagements im Einsatz- und Koordinationscenter (EKC) über eine Videokonferenz, diese Zahlen können Fälle enthalten, die im EMS noch nicht erfasst sind.