18 neue Corona-Infektionsfälle in Wien

Wien. In der Bundeshauptstadt Wien sind in den vergangenen 24 Stunden 18 neue Coronavirus-Infektionsfälle diagnostiziert worden. Das teilte der medizinische Krisenstab am Mittwoch mit. Die Gesamtzahl aller Fälle beträgt somit 3.487, davon sind 3.021 Personen wieder genesen. Neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus wurden nicht gemeldet.

66 Coronavirus-Erkrankte in Niederösterreich

St. Pölten. In Niederösterreich sind am Mittwoch (8.00 Uhr) 66 Coronavirus-Erkrankte gezählt worden. Die bestätigten Infektionen insgesamt haben sich laut Sanitätsstab im Vergleich zum Vortag um zwei auf 2.891 erhöht.

Unverändert 100 Patienten sind im Bundesland im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen gestorben. 2.725 Menschen oder acht mehr als am Dienstag galten als genesen. Die Zahl der Testungen ist auf 84.197 gestiegen.