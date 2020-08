194 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Binnen eines Tages wurden in Österreich 194 neue Corona-Fälle gemeldet. Insgesamt sind aktuell nun 1.447 Personen erkrankt.

Bisher gab es in Österreich 22.439 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (12. August 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 724 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 20.268 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 118 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 25 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 2

Kärnten: 2

Niederösterreich: 21

Oberösterreich: 31

Salzburg: 5

Steiermark: 13

Tirol: 28

Vorarlberg: 1

Wien: 91

Stand Mittwoch, 12. August 2020, 8.00 Uhr, sind in Wien 5.746 positive Testungen bestätigt. Begründet wird die Zahl der 91 neuen positiven Befunde mit der überdurchschnittlich hohen Zahl an eingemeldeten Befunden an diesem Tag (2.760). Ihnen stehen 81 Genesene gegenüber. Die Zahl der positiven Befunde pro 100 Tests gehört an diesem Tag zu den niedrigeren August-Werten.

01.08. - 4,7 positive Befunde pro 100 Tests

02.08. - 3,8 positive Befunde pro 100 Tests

03.08. - 2,5 positive Befunde pro 100 Tests

04.08. - 1,6 positive Befunde pro 100 Tests

05.08. - 0,9 positive Befunde pro 100 Tests

06.08. - 4,4 positive Befunde pro 100 Tests

07.08. - 1,4 positive Befunde pro 100 Tests

08.08. - 5,5 positive Befunde pro 100 Tests

09.08. - 3,7 positive Befunde pro 100 Tests

10.08. - 3,5 positive Befunde pro 100 Tests

11.08. - 3,3 positive Befunde pro 100 Tests

Die meisten Infektionen im August finden innerhalb der Familie/des Haushalts (47,7%) statt. Gefolgt von Infektionen am Arbeitsplatz (20,6%) sowie Infektionen von ReiserückkehrerInnen (8,7%), wobei bei letzteren eine steigende Tendenz festgestellt wird. Der Anteil an Kontaktpersonen der Stufe 1, ist im August mit 73,1% überdurchschnittlich hoch. Das sind alleine im August 387 Fälle, die ohne die offensive Wiener Teststrategie unentdeckt geblieben wären.

Damit hat das Bundesland Wien mit insgesamt 251.162 Tests als erstes Bundesland die Viertel-Million-Grenze überschritten. Auch im internationalen Vergleich testet Wien überdurchschnittlich viel. Bei den Tests pro 1 Million EinwohnerInnen testet Wien um 27% mehr als Deutschland, 33% mehr als die Schweiz und 55% mehr als Frankreich.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt unverändert seit dem 25. Juli 204. 4.795 Personen sind genesen.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Infektionen hat sich in Niederösterreich am Mittwoch um 21 auf 3.517 erhöht. Nach Angaben des Sanitätsstabs wurde bei den Genesenen ein Anstieg um 24 auf 3.242 verzeichnet. Unverändert 108 Todesopfer wurden im Zusammenhang mit dem Coronavirus bisher beklagt. Aktuell erkrankt waren 167 Patienten, durchgeführt wurden im Bundesland 172.842 Testungen

In Tirol ist die Zahl der Coronavirus-Fälle Mittwochvormittag auf 70 gestiegen. Seit dem Vorabend kamen 26 Neuinfektionen hinzu, teilte das Land in einer Aussendung mit. "Zumindest der überwiegende Teil dieser positiven Testungen lässt sich auf zwei Cluster eingrenzen", berichtete Elmar Rizzoli vom Corona-Einsatzstab des Landes.

14 Neuinfektionen wurden in Innsbruck verzeichnet, elf im Bezirk Schwaz und einer im Bezirk Innsbruck-Land. Mindestens zwölf der positiven Fälle in der Landeshauptstadt stehen in Zusammenhang mit der somalischen Community, davon zumindest sieben Fälle, die seit gestern Abend in Innsbruck zu verzeichnen sind, hieß es. "Bereits gestern haben wir dazu einen Aufruf gemacht und mit mehrsprachigen Flugblättern zielgerichtet Personen aus der somalischen Gemeinschaft angesprochen", sagte Rizzoli. All jene, die sich zwischen 7. und 11. August im somalischen Kulturverein aufgehalten hatten, sollen sich an die Gesundheitshotline 1450 wenden.

Im Bezirk Schwaz stehen mindestens drei Erkrankungen in Verbindung mit einem bereits bestehenden Cluster, der durch eine Rückkehr nach einem Aufenthalt in Kroatien ausgelöst wurde. Die Abklärungen dazu seien noch am Laufen: "Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch weitere der positiv getesteten Personen im Bezirk Schwaz mit einem vormaligen Kroatien-Aufenthalt einer bereits vor einigen Tagen positiv getesteten Person in Zusammenhang stehen", meinte Rizzoli.

Die meisten Corona-Fälle gab es damit in der Stadt Innsbruck mit 28 Infektionen, gefolgt vom Bezirk Schwaz mit 16 Fällen. Die Bezirke Innsbruck-Land und Kufstein wiesen jeweils sieben Erkrankte auf. Die Situation in den Spitälern war weiter stabil: Sechs Personen mussten auf der Normalstation versorgt werden, kein Corona-Infizierter benötigte intensivmedizinische Betreuung. Die Zahl jener, die mit oder an Covid-19 verstarben, blieb unverändert bei 108. Der letzte Todesfall war am 22. Mai.