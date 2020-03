2020 muss OMV über 4. Mrd. Euro einsparen

Die Coronavirus-Pandemie zwingt die OMV zu einer drastischen Kostensenkung.

Wien. Der Mineralölkonzern will heuer über 4 Mrd. Euro einsparen, "um die Finanzkraft sicherzustellen", wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.



Die organischen Investitionen werden 2020 um rund 500 Mio. Euro, das sind etwa 20 Prozent, auf knapp unter 2 Mrd. Euro zurückgefahren, die Kosten um rund 200 Mio. Euro gesenkt und Projekte im Volumen von etwa 1,5 Mrd. Euro verschoben. Weiters werden laut OMV über 2 Mrd. Euro für die Übernahme von weiteren 39 Prozent am Chemiekonzern Borealis erst Ende nächsten Jahres fällig - eine entsprechende Anpassungsvereinbarung zum Kaufvertrag vom 12. März 2020 sei heute unterzeichnet worden. Der gesamte Kaufpreis von etwa 4,1 Mrd. Euro darf in Raten bezahlt werden.