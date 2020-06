22 Corona-Neuinfektionen & ein Todesfall innerhalb von 24 Stunden in Wien

Innerhalb von 24 Stunden wurden in Wien 22 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall verzeichnet.

Wien. Die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus: Stand Donnerstag, 11. Juni 2020, 08.00 Uhr, sind in Wien 3.509 Erkrankungen (+22) bestätigt worden. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 174. Eine Frau (80) ist in den letzten 24 Stunden an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben (+1). 3.041 Personen sind genesen.

Am Mittwoch, dem 10.06.2020 wurden 3.487 Corona-Infektionen gemeldet. Die Zahl der Corona-Todesfälle lag bei 173. (Stand: 08.00 Uhr)