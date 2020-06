26 Passagiere nach Flug mit Corona infiziert

Wie internationale Medien berichten, wurden nach einem Emirates Flug von Dubai nach Hong Kong am 20. Juni 26 Personen positiv auf Corona getestet. Der jüngste Patient ist ein einjähriges Kind, der älteste eine 61-jährige Frau aus Hong Kong. Eine offizielle Bestätigung der chinesischen Gesundheitsbehörde ist noch ausständig. Die betroffenen Passagiere sollen Berichten zufolge zuvor gemeinsam im Flugzeug von Pakistan nach Dubai. gewesen sein.

Ein Twitter-Nutzer hat sich die Arbeit gemacht und die betroffenen Sitze markiert.

Really rudimentary - pick a safe seat, now! ????



Row 40 certainly looked like the one to avoid with 5 of the pax infected pic.twitter.com/14MElPCXje