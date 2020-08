274 Neuinfektionen, mehr als die Hälfte davon in Wien

Die meisten neuen Fälle gab es mit 167 erneut in Wien.

Nachdem am Sonntag 'nur' 181 neue Fälle gemeldet wurden, ist die Zahl der Neuinfektionen am Montag wieder angestiegen. Am meisten neue Fälle gab es in Wien (167).

Wien: 167

Niederösterreich: 32

Oberösterreich: 22

Tirol: 22

Steiermark: 12

Salzburg: 10

Kärnten: 4

Burgenland: 3

Vorarlberg: 2

