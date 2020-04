35-jähriger US-Rapper stirbt an Coronavirus

Fred The Godson arbeitete unter anderem mit Musikern wie Diddy und Busta Rhymes zusammen.

Der 35-jährige Rapper Fred the Godson ist tot. Der New Yorker kämpfte mehrere Wochen lang im Mount Sinai Hospital um sein Leben. Am Donnerstag ist er gestorben, wie ein Sprecher sagte. Er hat den Kampf gegen das Corona verloren und starb an den Folgen des Virus.

Am 6. April postete er ein Foto von sich aus dem Krankenhaus und informierte seine Fans, dass er an einer Coronavirus-Erkrankung leide. Godson schrieb dazu: "Ich bin hier mit diesem Corona-Scheiß. Bitte schließt mich in eure Gebete mit ein."

Seine Ehefrau LeeAnn Jemmott machte sich noch kurz vor dem Tod Godsons noch Hoffnung auf seine Genesung. In einem Interview mit „News 12“ sagte sie, ihr Mann würde einige positive Entwicklungen machen, müsse nicht mehr zu 100 Prozent beatmet werden. Der Tod des Rappers kommt für seine Familie und seinen Fans überraschend.

Fred The Godson hinterlässt nicht nur seine Frau, sondern auch ihre beiden gemeinsamen Kinder.