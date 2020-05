39 neue Corona-Fälle an einem Tag in Österreich

Wien. Die Zahl der aktuell am Coronavirus erkrankten Österreicher sinkt landesweit, nur in Wien und Salzburg gab es gemäß Angaben des Innenministeriums Zuwächse. Verzeichnete Salzburg im 24-Stunden-Vergleich von Samstag auf Sonntag (Stand 9:30 Uhr) bei keiner weiteren Genesung zwei neu mit Covid-19 Infizierte, gab es in der Bundeshauptstadt ein Plus von 25 aktiv Erkrankten. Insgesamt gab es nur 39 neue Coronavirus-Infektionen im 24-Stunden-Vergleich.

Die Landessanitätsdirektion Wien spricht von 28 neuen Fällen. Insgesamt 567 Personen laborieren in Wien insgesamt aktuell an einer Corona-Erkrankung. Im Krankenhaus befinden sich 124 Patienten, 22 davon auf der Intensivstation. Die gute Nachricht: An der Zahl der Todesfälle mit oder an Covid-19 hat sich in Wien mit insgesamt 135 Opfern nichts verändert.

Aktiv erkrankt sind laut Innenministerium (Stand 9.30 Uhr) 1.771 Österreicher und damit elf weniger als am Vortag. Zwei verstarben von Samstag auf Sonntag. Die Behörden in Kärnten und Oberösterreich meldeten jeweils einen Todesfall. Bestätigten Genesungen gab es laut Gesundheitsministerium 48, wodurch sich die Anzahl an Österreicher, die nach einer Infektion wieder gesund sind, auf 13.228 erhöhte.

Insgesamt 15.514 positive Tests auf das Virus gab es bisher. 598 Österreicher sind bisher daran verstorben, 114 liegen derzeit landesweit auf Intensivstationen.