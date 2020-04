41-Jährige ohne Vorerkrankungen gestorben

Insgesamt drei neue Tote mit Coronavirus - Zahl der Intensivpatienten deutlich zurückgegangen.

Linz. Unter den drei neuen Todesfällen mit Coronavirus in Oberösterreich am Mittwoch hat der Krisenstab eine 41-Jährige angeführt. Sie starb im Krankenhaus in Braunau und litt offenbar nicht an Vorerkrankungen. Das gilt auch für einen 79-Jährigen, der im Linzer Klinikum Barmherzige Schwestern gestorben ist. Bei dem dritten Toten, einem 85-Jährigen aus dem Bezirk Steyr Land, gab es Vorerkrankungen.



Deutlich zurückgegangen ist im Vergleich zum Dienstag allerdings die Anzahl der Intensivpatienten, sie sank von 30 auf 20. Auch die Zahl der aktuell Erkrankten ging weiter zurück. Waren es am Vortag zu Mittag noch 258, meldete der Krisenstab am Mittwoch nur mehr 223.

Weiterer Todesfall in Krankenhaus in Niederösterreich

St. Pölten. In Niederösterreichs Spitälern ist die Zahl der Covid-19-Toten am Mittwochnachmittag auf 78 gestiegen. Im Universitätsklinikum St. Pölten starb ein mit dem Coronavirus infizierter 61-Jähriger. Wie Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding mitteilte, hatte der Mann eine Grunderkrankung aufgewiesen.

Weitere fünf Tote in Wien

Aktuell gibt es in Wien 2.278 Menschen, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind, teilte der medizinische Krisenstab der Stadt Wien am Mittwoch in einer Aussendung mit (Stand: 8.00 Uhr). Das bedeutet eine Zunahme von 18 Erkrankten bzw. 0,8 Prozent seit Dienstagfrüh. Derzeit tatsächlich an einer Erkrankung laborieren 497 Personen. Gleichzeitig sind fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen. Drei Frauen im Alter von 79, 89 und 94 Jahren verstarben im Krankenhaus. Auch zwei Männer, ein 51-Jähriger und ein 82-Jähriger, überlebten die Krankheit nicht. Damit stieg die Gesamtzahl der Verstorbenen auf 104. Bisher gibt es in Wien auch 1.677 Menschen, die wieder genesen sind. Das sind 21 mehr als Dienstagfrüh.

Neuerkrankungen auf Tiefstwert

In Österreich ist die prozentuelle tägliche Zunahme der Coronavirus-Neuerkrankungen am Mittwoch laut Gesundheitsministerium auf einen bisherigen Tiefstwert von 0,34 Prozent gesunken. Der Zehn-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,72 Prozent. Zum Vergleich: Der Wert liegt in Großbritannien bei fünf, in Schweden bei 4,2, in der Schweiz bei 1,12 und in Deutschland bei 1,7 Prozent.

Zum vierten Mal in Serie lag am Mittwoch der tägliche Zuwachs in absoluten Zahlen nur mehr im zweistelligen Bereich, so die Auflistung des Gesundheitsministeriums. Demnach standen 52 Neuinfektionen 357 Neu-Genesenen gegenüber. Die Zahl der aktiv Erkrankten ist in Österreich neuerlich gesunken und liegt mit 3.087 Betroffenen mittlerweile beim Wert des 22. März - das war knapp eine Woche nach Beginn der Ausgangsbeschränkungen. Das sind um 324 Erkrankte (minus 9,5 Prozent) weniger als noch am Tag zuvor.

Bisher wurden laut Innenministerium 14.925 Österreicher positiv getestet (Stand 9.30 Uhr), die meisten in Tirol, Niederösterreich, Wien und Oberösterreich. 510 Menschen sind mit oder an den Folgen von Covid-19 gestorben. Die meisten Todesfälle sind in der Steiermark zu beklagen. 700 Corona-Patienten liegen im Krankenhaus, davon 176 auf der Intensivstationen. 11.328 haben sich bisher nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 wieder erholt.

Die meisten aktuellen Fälle gibt es in Niederösterreich mit 728. Dahinter folgen die Steiermark (656), Wien (497) und Tirol (478). Mit dem Burgenland (81) und Kärnten (59) gibt es bereits zwei Bundesländer, die weniger als 100 aktive Fälle melden.