45 Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden in Wien

Im 24-Stunden-Vergleich wurden 45 Coronavirus-Neuinfektionen in Wien gemeldet – Bei der Zahl der Genesenen lässt sich hingegen ein positiver Trend erkennen.

Wien. Die Landessanitätsdirektion vermeldete, dass mit Stand Sonntag, dem 31. Mai 2020 (08.00 Uhr) insgesamt 3.288 Personen in Wien mit dem Coronavirus infiziert sind. Im 24-Stunden-Vergleich entspricht das einem Zuwachs von insgesamt 45 Neuinfektionen – Am Samstag, dem 30. Mai (08.00 Uhr) wurden noch 3.243 Infektionen ausgewiesen. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt unverändert 172.

Bei der Zahl der genesenen Personen ist ein positiver Trend zu erkennen: Waren es am Samstag noch 2.793 Personen, sind es heute Sonntag bereits 2.855 Genesene.

Keine neuen Coronavirus-Infektionen in Niederösterreich

In Niederösterreich ist seit Samstag kein neuer Covid-19-Fall bekannt geworden. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen blieb daher mit Stand Sonntag, 8.00 Uhr, weiterhin bei 2.867, berichtete der NÖ Sanitätsstab. 2.673 Personen, um sechs mehr als am Samstag, gelten als genesen.