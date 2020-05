7 neue Corona-Fälle in Wiener Asylquartier

Nachdem im Asyl-Zentrum in Wien-Erdberg rund 40 Personen positiv auf das Coronavirus getestet wurden (oe24 berichtete), wurden nun auch in einem Flüchtlingsquartier an der Gumpendorfer Straße in 1060 Wien sieben neue positive Corona-Fälle gemeldet, wie oe24 aus Regierungskreisen erfuhr. Dieser neue Infektions-Cluster dürfte mit jenem in Wien-Erdberg zusammenhängen.

Die Asylunterkunft in Wien Erdberg hatte am 1. Mai evakuiert werden müssen, nachdem dort einige Bewohner und Betreuer positiv auf das Coronavirus getestet worden waren und die Einrichtung selbst aus baulichen Gegebenheiten nicht unter Quarantäne gestellt werden konnte. Der Großteil der Flüchtlinge kam in die Messe, die übrigen Personen in eine Einrichtung auf der Triester Straße und ins frühere Krankenhaus Floridsdorf.

ÖVP: "Bürgermeister muss handeln"

"Mittlerweile liegt der Reproduktionsfaktor in Wien seit mehreren Tagen über 1. Beinahe täglich taucht in Wien ein neuer Corona-Cluster auf. Das Corona-Krisenmanagement entgleitet dem zuständigen Gesundheitsstadtrat Hacker immer mehr. Bürgermeister Ludwig muss die Lage endlich in den Griff bekommen“, fordert Stadtrat Markus Wölbitsch in einer Aussendung. "Bereits mehr als die Hälfte der aktiven Corona-Fälle befinden sich in Wien. Dennoch versucht der Gesundheitsstadtrat die Entwicklung in Wien kleinzureden und zu bagatellisieren. Das ist fahrlässig und verantwortungslos", so Wölbitsch weiter. „Hacker hat die Lage nicht in Griff. Ludwig muss übernehmen“,

Heute um 12 Uhr gibt Innenminister Nehammer zusammen mit mit dem Leiter des Einsatzstabes, Bernhard Treibenreif, eine Pressekonferenz über die Corona-Situation in Wien. Wir berichten LIVE.