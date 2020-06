74 Corona-Neuinfektionen in nur 24 Stunden in Österreich

Innerhalb von nur 24 Stunden gab es in Österreich 74 Coronavirus-Neuinfektionen – 39 der Infizierten wurden in Wien vermeldet. Seit gestern gab es zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Wien. Bisher gab es in Österreich 17.654 (+74) positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (28. Juni 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 702 (+2) Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 16.401 sind wieder genesen.

Unverändert sind die Zahlen, der Personen, die sich in krankenhäuslicher Behandlung befinden: Derzeit befinden sich 71 Personen aufgrund des Corona-Virus im Spital und davon 9 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf: Burgenland (1), Niederösterreich (10), Kärnten (0), Oberösterreich (18), Salzburg (3), Steiermark (0), Tirol (1), Vorarlberg (2), Wien (39).

Mortalitätsstatistik: Wie gefährlich ist Corona?

Die Landesstatistik Wien und ihr Chef Klemens Himpele haben die wöchentlichen Sterbezahlen der letzten Monate in Wien und ganz Österreich mittels „Mortalitätsmonitoring“ genau untersucht. Dieses berücksichtigt Bevölkerungsstruktur und steigende Lebenserwartung. Eine Statistik – die Auswertung liegt ÖSTERREICH vorab vor –, die zeigen soll, wie die Republik durch die erste Welle der Coronavirus-Pandemie kam. In den Kalenderwochen 12, 14, 15 und 16 – also zum Ausbruch der Covid-19-Erkrankungen in Österreich – kam es zu Übersterblichkeit bei über 65-Jährigen.