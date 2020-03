Bereits am Montag ist im Krankenhaus Braunau eine 85-jährige Patientin an den Folgen von Covid-19 gestorben, teilte das Spital Dienstagnachmittag mit.

Braunau am Inn. Die Frau habe einige Vorerkrankungen gehabt und war am Freitag stationär aufgenommen worden. Damit ist die Zahl der Toten in Oberösterreich auf elf gestiegen.