87 Corona-Todesfälle an einem Tag in Italien

Regierung berät über Wiederherstellung der Reisefreiheit.

Rom. Italien hat am Freitag für ein 24-Stunden-Fenster 87 Todesopfer gemeldet. Am Vortag waren es noch 70 gewesen, teilte der italienische Zivilschutz mit. Die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Coronavirus-Epidemie in Italien vor über drei Monaten stieg somit auf insgesamt 33.229, jene der aktiv Infizierten lag bei 46.175. 516 neue Fälle wurden am Freitag verzeichnet.

Die Zahl der Covid-19-Patienten in Italiens Spitälern sank auf 7.094, jene der Patienten auf den Intensivstationen fiel auf 475. In Heimisolation befanden sich noch 38.606 Personen. 152.844 Infizierte sind inzwischen genesen.

38 Tote in der Lombardei

In der Lombardei, dem Epizentrum des Coronavirus-Ausbruchs in Italien, wurden innerhalb von 24 Stunden 38 Tote gemeldet. Damit überschritt die Gesamtzahl der dort Verstorbenen die 16.000-Schwelle auf 16.012. Die Zahl der Neuinfizierten kletterte in der Lombardei am Donnerstag um 354, jene der aktuell Infizierten lag in der gesamten Region bei 22.683. Die Zahl der Covid-19-Kranken in den lombardischen Spitälern sank auf 3.552 Personen. Auf der Intensivstation lagen noch 173 Patienten.

Die italienische Regierung wird an diesem Wochenende entscheiden, ob innerhalb der nationalen Grenzen wieder Reisefreiheit hergestellt werden kann. Die Regierung von Premier Giuseppe Conte und das wissenschaftliches Komitee (CTS), das sie in Sachen Coronavirus berät, wollen umsichtig umgehen. Nicht ausgeschlossen wird, dass sich die Italiener noch eine Woche gedulden müssen, bis sie wieder zur kompletten Reisefreiheit im Rahmen der nationalen Grenzen gelangen können.