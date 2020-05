ALLE neuen Regeln für unser Gasthaus-Comeback

Hier gibt es erste Einblicke auf die neuen Regeln in der Gastronomie.

In genau einer Woche, am 15. Mai, dürfen die Lokale wieder aufsperren. Welche genauen Auflagen es für die Wirte gibt, ist teilweise bereits bekannt – heute soll die entsprechende Verordnung mit den genauen Regeln kommen.

Gleich in der Früh gab es heute den größten Stammtisch aller Zeiten in Österreich: Bundeskanzler Sebastian Kurz, Tourismusministerin Elisabeth Köstinger, Gesundheitsminister Rudi Anschober und Wirtschaftskammerchef Harald Mahrer diskutieren live via Videokonferenz mit Wirten aus ganz Österreich. Eingeladen wurden Tausende Gastronomen, bis zu 3.000 loggten sich ein und stellten ihre Freunde. Moderiert wird die Diskussion von Gastro-Obmann Mario Pulker; Fragen konnten im Vorfeld übermittelt werden.

Hier wurde unter anderem bekannt, dass Mitarbeiter, die direkt am Gast sind, müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Aber auch Gäste, die in einen Indoor-Raum kommen, müssen eine Maske tragen. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind die Mitarbeiter in der Küche und jene, die keinen Kontakt zu den Gästen haben.

Vier Personen plus Kinder und alle, die in einem gemeinsamen Haushalt leben, dürfen in ein Restaurant oder Lokal gehen, so der Kanzler in einer Videokonferenz mit den Wirten. Polizeiliche Kontrollen gibt es dazu nicht. Man vertraue hier auf die Wirte und deren Einschätzung, betont der Kurz. "Wir haben alle das Ziel, wenn sich die gesundheitspolitische Situation so weiter entwickelt, nächste Schritte der Öffnung zu machen", erklärt er.