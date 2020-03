Die Deutschen weisen bereits Nicht-EU-Bürger an den Flughäfen in Frankfurt und München ab.

Am Dienstagabend haben sich die EU-Staaten auf einen Einreisestopp geeinigt. Die Maßnahme betrifft alle Nicht-EU-Bürger. Deutschland will das weitgehende Einreiseverbot in die Europäische Union nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unverzüglich umsetzen. Dies habe die deutsche Bundesregierung mitgeteilt, hieß es am Dienstag aus EU-Kreisen.