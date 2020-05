Abstand: Amsterdam-Lokal bietet 'Dinner for 2' im Glashaus

Veganes Lokal stellte vier Glashäuser auf – noch steht die Gastronomie in den Niederlanden still.

Amsterdam. In den Niederlanden bleiben die Lokale noch bis Ende Mai zu. Auch ist noch nicht klar, wie streng die Auflagen sein werden. Daher hat ein Lokal in Amsterdam bereits eine kreative Lösung präsentiert: Im „Mediamatic Eten“ können Gäste in kleinen Glashäusern im Gastgarten ihr veganes Vier-Gänge-Menü genießen. Platz gibt es allerdings nur für zwei bis drei Personen. Und insgesamt gehen sich auch nur vier Häuschen aus.

Findige Idee zum Nachmachen? Im Sommer wohl nur am Abend erträglich.