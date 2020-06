Aktuelle Corona-Lage in den Nachbarstaaten

Neuinfektionen in Nachbarstaaten zurückgegangen - Am meisten neue Fälle in Großbritannien und Türkei. Hier der oe24-Überblick über die aktuelle Corona-Lage in Nachbarstaaten und Urlaubsländern.

Wien. Mehr als drei Monate nach der handstreichartigen Einführung der Corona-Grenzkontrollen will Österreich ab Dienstag wieder Reisefreiheit in fast alle europäische Ländern ermöglichen. Kritiker befürchten einen neuerlichen Anstieg der Infektionszahlen durch die offenen Grenzen. Befürworter argumentieren mit den massiv gesunkenen Fallzahlen in vielen europäischen Ländern. Ein Überblick: Die Situation in den Nachbarländern: ÖSTERREICH : Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 14, aktiv Infizierte: 422, jemals positiv Getestete: 16.908, Tote: 673 (Stand 10.6.)

DEUTSCHLAND : Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 318, aktiv Infizierte: 7.641, jemals positiv Getestete: 184.861, Tote: 8.736 (Stand 10.6.)

ITALIEN : Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 283, aktiv Infizierte: 32.872, jemals positiv Getestete: 235.561, Tote: 34.043 (Stand 9.6.)

LIECHTENSTEIN : Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 0, aktiv Infizierte: 26, jemals positiv Getestete: 82, Tote: 1 (Stand 9.6.)

SCHWEIZ : Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 16, aktiv Infizierte: 354, jemals positiv Getestete: 30.988, Tote: 1.934 (Stand 9.6.)

SLOWAKEI : Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 1, aktiv Infizierte: 101, jemals positiv Getestete: 1.531, Tote: 28 (Stand 9.6.)

SLOWENIEN : Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 1, aktiv Infizierte: 18, jemals positiv Getestete: 1.486, Tote: 109 (Stand 9.6.)

TSCHECHIEN : Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 54, aktiv Infizierte: 2.370, jemals positiv Getestete: 9.751, Tote: 328 (Stand 9.6.)

UNGARN: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 3, aktiv Infizierte: 1.143, jemals positiv Getestete: 4.017, Tote: 550 (Stand 9.6.) Die Situation in typischen Urlaubsländern: FRANKREICH : Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 210, aktiv Infizierte: 89.626, jemals positiv Getestete: 191.523, Tote: 29.237 (Stand 9.6.)

GRIECHENLAND : Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 9, aktiv Infizierte: 1.501, jemals positiv Getestete: 3.058, Tote: 183 (Stand 9.6.)

GROSSBRITANNIEN : Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 1.700, aktiv Infizierte: 248.257 , jemals positiv Getestete: 290.581 , Tote: 40.883 (Stand 9.6.)

KROATIEN : Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 0, aktiv Infizierte: 11, jemals positiv Getestete: 2.247, Tote: 106 (Stand 9.6.)

PORTUGAL : Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 421, aktiv Infizierte: 12.475, jemals positiv Getestete: 35.306, Tote: 1.492 (Stand 9.6.)

SPANIEN : Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 249, aktiv Infizierte: 64.454 , jemals positiv Getestete: 241.966, Tote: 27.136 (Stand 9.6.)

SCHWEDEN : Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 791, aktiv Infizierte: 41.207, jemals positiv Getestete: 45.924 , Tote: 4.717 (Stand 9.6.)

: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 791, aktiv Infizierte: 41.207, jemals positiv Getestete: 45.924 , Tote: 4.717 (Stand 9.6.) TÜRKEI: Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden: 993, aktiv Infizierte: 22.787, jemals positiv Getestete: 172.114 , Tote: 4.729 (Stand 9.6.)