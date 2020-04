Aktuelle Zahlen: 14.452 bestätigte Fälle, 410 Todesfälle

Die aktuellen Zahlen in Österreich: 14.452 bestätigte Fälle (1% Steigerung), 5.063 aktuell Erkrankte, 410 Verstorbene und 8.986 Genesene.

Klagenfurt. In Kärnten ist von Mittwoch auf Donnerstag zum ersten Mal seit Ausbruch der Coronakrise keine Neuinfektion registriert worden. Das gab das Land am Donnerstag in einer Aussendung bekannt. 218 Verdachtsfälle wurden getestet, die Ergebnisse waren samt und sonders negativ.

+++ Der LIVETICKER zum Nachlesen weiter unten +++

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen ist mit 388 konstant geblieben. Die Zahl der Genesenen stieg um 14 auf 269. "Es ist eine unglaubliche Erleichterung, dass wir das erste Mal seit vielen Wochen keinen weiteren positiven Fall registrieren", sagte Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ). Gleichzeitig warnte sie davor, übermütig zu werden, denn noch sei man nicht über den Berg.

Vier weitere Todesfälle in der Steiermark

Graz. In der Steiermark sind am Donnerstag vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt geworden. Mit Stand 18.00 Uhr sind somit 97 Menschen in der Grünen Mark mit oder an dem Virus gestorben. Bei den neuen Fällen handelt es sich um zwei Frauen aus Graz, Jahrgang 1919 und 1939, eine Frau, Jahrgang 1932, aus Graz-Umgebung und einen Mann, geboren 1936, aus Hartberg-Fürstenfeld.

286 bestätigte Coronavirus-Fälle im Burgenland

Eisenstadt. Die Zahl der nachweislich an Covid-19 Erkrankten ist im Burgenland am Donnerstag um acht auf 286 gestiegen. 165 Personen sind wieder genesen, das sind 17 mehr als am Vortag, berichtete der Koordinationsstab Coronavirus. Aktuell sind noch 110 Personen erkrankt.

Am stärksten betroffen sind nach wie vor der Bezirk Oberwart mit 108 und der Bezirk Neusiedl am See mit 51 Fällen. 392 Personen befinden sich unter behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. 15 Erkrankte müssen derzeit in einem Spital behandelt werden, fünf davon intensivmedizinisch. Drei Personen werden auf der Covid-19-Station in Bad Tatzmannsdorf betreut. Sieben Menschen sind im Burgenland bisher mit oder an einer Coronavirus-Erkrankung gestorben.

Achter Covid-19-Todesfall in Vorarlberg

Bregenz. In Vorarlberg ist am Donnerstagabend der achte Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet geworden. Zu den persönlichen Daten wie Alter oder Geschlecht der verstorbenen Person wurden seitens der Landespressestelle keine Angaben gemacht. Laut Landessanitätsdirektion lagen aktuell 866 positive Tests vor, 654 Personen galten als wieder genesen. Damit stieg die Anzahl der positiven Coronavirus-Testungen gegenüber dem Mittwoch erneut gering um fünf Fälle (plus 0,6 Prozent) an. 29 Covid-19-Patienten wurden im Krankenhaus behandelt, davon elf auf der Intensivstation. Bisher wurden in Vorarlberg 6.887 Personen auf das Coronavirus getestet und ausgewertet. In Wien aktuell 2.149 Menschen infiziert - 28 neue Fälle Wien. In Wien sind aktuell (Stand 8.00 Uhr) 2.149 Menschen mit dem Coronavirus infiziert - das sind um 28 mehr als am Tag davor. Das teilte Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt am Donnerstag mit. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt nun 82. Eine 94 Jahre alte Frau ist im Krankenhaus verstorben. 1.074 Personen sind hingegen bereits wieder gesundet.

Rückgang der "aktiven" Coronavirus-Erkrankten

Der Rückgang der "aktiven" Coronavirus erkrankten Österreicher hat sich am Donnerstag massiv fortgesetzt. Die Zahl der Infektionen abzüglich Genesener und Toter ging auf 5.063 zurück, das bedeutet ein Minus von 13,4 Prozent (Stand 9.30 Uhr). Der Weg zurück in die Normalität wurde nun um einen Schritt erweitert: Arztpraxen dürfen wieder öffnen. Und es wurde die Ausweitung der Test angekündigt.

Bisher wurden 14.459 Österreicher positiv auf das Coronavirus getestet. 888 Menschen haben sich in den vergangenen 24 Stunden von einer SARS-CoV-2-Infektion wieder erholt, insgesamt sind 8.986 Österreicher genesen. Immer weniger Menschen, nämlich 967 befanden sich aufgrund einer Coronavirus-Erkrankung in krankenhäuslicher Behandlung, davon lagen 238 auf Intensivstationen. Bisher sind 410 Österreicher mit oder an Covid-19 verstorben.