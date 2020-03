Aktuelle Zahlen: 8.813 Fälle und 99 Tote

Die neuesten Österreich-Zahlen (Stand Montag, 8 Uhr): Bisher 8.813 Erkrankte, 99 verstorben und 479 wieder genesen. 931 Erkrankte hospitalisiert, 187 auf Intensivstation.

Wien. Die neuen Zahlen lassen ein wenig optimistisch in die Zukunft blicken. Stand Sonntag 15.00 Uhr sind in Österreich laut Gesundheitsministerium 8.536 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das bedeutet einen Anstieg von „nur“ 6,3 Prozent im 24-Stunden-Vergleich. Inzwischen liegen die Infizierten-Zahlen bei 8.813 Patienten. Am meisten Fälle gibt es dabei nach wie vor in Tirol: Burgenland (171), Kärnten (246), Niederösterreich (1.386), Oberösterreich (1.509), Salzburg (849), Steiermark (929), Tirol (2.001), Vorarlberg (606), Wien (1.116).

Während offenbar die Infektionszahlen weniger schnell steigen als noch Tage zuvor, werden die schweren Fälle mehr. Die Zahl der Coronavirus -Patienten, die auf der Intensivstation behandelt werden müssen, stieg um 38,5 % auf aktuell 186. Die meisten davon (42) sind in Tirol.

Österreichweit befanden sich am Sonntag 931 an Covid-19 erkrankte Personen in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus. Das waren um 92 mehr als am Vortag. Von den Spitalspatienten mussten 187 auf Intensivstationen versorgt werden, um 52 mehr als am Samstag. Inzwischen sind 97 Patienten bisher gestorben, davon die meisten mit 24 in der Steiermark und 21 in Wien. 19 Todesfälle wurden in Niederösterreich verzeichnet, dreizehn in Tirol, mit fast 2.000 behördlich erfassten Erkrankungen das am meisten betroffene Bundesland. Im Verlauf des Sonntag wurden aus Salzburg drei weitere Todesfälle - damit insgesamt sieben - gemeldet. 479 Personen gelten inzwischen als wieder genesen - um 69 mehr als am Samstag. Zwei weitere Todesfälle in Niederösterreich In Niederösterreich hat das Coronavirus am Sonntagabend zwei weitere Todesopfer gefordert. Laut Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding starben ein 63- und ein 61-Jähriger im Universitätsklinikum St. Pölten bzw. im Landesklinikum Melk. Beide Männer litten laut dem Sprecher an Grunderkrankungen. In niederösterreichischen Krankenhäusern gibt es mittlerweile 21 Covid-19-Tote. Fünf Todesfälle in der Steiermark In der Steiermark sind fünf weitere Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben, wie die Landessanitätsdirektion am Sonntagabend mitteilte. Die Opfer waren demnach eine Frau (Jahrgang 1927) aus dem Bezirk Leibnitz, ein Mann (Jahrgang 1929) aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, ein weiterer (Jahrgang 1938) aus dem Bezirk Graz-Umgebung, einer (Jahrgang 1945) aus dem Bezirk Leibnitz und ein Mann (Jahrgang 1948) aus dem Bezirk Weiz. Insgesamt erhöht sich damit die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit der Covid-19-Erkrankung in der Steiermark auf 24 Personen. Intensivmedizinische Versorgung rückt in den Fokus Angesichts dieser Entwicklungen rückt zusehends die ärztliche, vor allem die intensivmedizinische Versorgung im Gesundheitswesen in den Fokus. Mit 65.000 Betten, davon 2.500 Intensivbetten ist Österreich - bezogen auf die Gesamtbevölkerung - im internationalen Vergleich gut aufgestellt. Allerdings werden die Materialien, die für die Behandlung erforderlich sind, knapp.

Am Samstag waren mit einer AUA-Maschine mehrere Millionen Handschuhe aus Malaysia nach Österreich gebracht worden. Für das Wochenende wurde weiterer Nachschub an FFP2- und FFP3-Masken und Desinfektionsmittel erwartet. Im Rahmen der Beschaffungsmaßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus hat die AUA bisher 14 Frachtflüge durchgeführt, berichtete die Online-Plattform "Austrian Wings".

70-Jährige im Salzburger Uniklinikum verstorben Salzburg. Eine 70-Jährige ist am Sonntag im Salzburger Uniklinikum am Corona-Virus gestorben. Die Frau ist damit der sechste Todesfall im Bundesland Salzburg. Am Wochenende war die Frau bereits die zweite Tote, nachdem am Samstag eine 87-Jährige im gleichen Spital am Virus starb.

Ungebremster Anstieg der Todesfälle in Europa und USA

Die Coronavirus-Pandemie hat Europa und die USA weiter fest im Griff: Europaweit sind nach offiziellen Zahlen vom Samstag mehr als 20.000 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. In den USA stieg die Zahl der Toten auf mehr als 2.100. In Wuhan (China), dem Ausgangspunkt der Pandemie, kehrte wieder etwas Normalität ein. In Spanien wird das öffentliche Leben hingegen weiter heruntergefahren.

Weltweit wurden inzwischen mehr als 30.000 Corona-Todesfälle gemeldet, mehr als 640.000 Menschen infizierten sich. Italien ist mit mehr als 10.000 Todesfällen weiterhin das am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Binnen 24 Stunden starben dort 889 Menschen an der vom neuartigen Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.