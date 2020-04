Aktuelle Zahlen: Erneut drei Todesopfer in Wien

In steirischen Spitälern erstmals wieder unter 100 Covid-Patienten

In den steirischen Spitälern für Covid-Patienten liegt die Zahl der an dem Virus Erkrankten erstmals wieder unter 100 Fällen, teilten die Steirischen Krankenanstalten (KAGes) am Dienstag mit. Die höchste Zahl an Covid-Kranken in den steirischen Landeskrankenhäusern gab es am 7. April mit 176, seither sinke die Zahl kontinuierlich. Am Dienstag waren es 95 Patienten, 14 davon auf Intensivstationen.

Die meisten infizierten Erkrankten sind am Standort West des LKH Graz 2 untergebracht. Dort liegen 71 Patienten, fünf werden intensiv behandelt. Am LKH-Universitätsklinikum Graz und dem LKH-Hochsteiermark mit dem Standort Leoben wurden am Dienstag 13 bzw. fünf Patienten versorgt. Stark betroffen von der Corona-Pandemie ist auch die Region Hartberg-Fürstenfeld, wo im LKH Hartberg nach wie vor fünf positiv getestete Patienten stationär betreut werden.