Alaba schimpft über rassistische Mediziner

Wien. Die beiden Mediziner Jean-Paul Mira und Camille Locht sorgten während einer Diskussionsrunde im französischen Fernsehen für einen regelrechten Rassismus-Skandal. Die Ärzte schlugen vor, dass ein Covid-19-Impfstoff in Afrika getestet werden sollte."Wenn ich es provokant ausdrücken darf. Warum sollten wir diese Studie nicht in Afrika durchführen, wo es keine Masken, keine Behandlung und keine Intensivpflege gibt? Das ist ein bisschen wie Studien zu AIDS. Bei Prostituierten kann man experimentieren, weil man weiß, dass sie besonders exponiert sind und sich nicht schützen", sagte Mira während der TV-Diskussion (Übersetzung der "Süddeutschen Zeitung").

Jean-Paul Mira ist Leiter der Abteilung für Intensivmedizin am Pariser Krankenhaus "Cochin". Camille Locht arbeitet als Forschungsleiter am Institut für Gesundheit und medizinische Forschung Inserm. Star-Kicker David Alaba zeigte sich wie viele andere sichtlich schockiert von der Aussage der beiden französischen Mediziner. "Sind die beiden Ärzte oder nur Clowns? Diese Art von Rassismus hätte ich mir nie vorstellen können. Das ist eine Schande und nicht zu akzeptieren", schrieb Alaba auf Twitter.

Trying a #Covid19 accine in Africa??? Are these two guys doctors or clowns? This is a kind of racism I could never imagine. Disgraceful and unacceptable!

We all have to stand together and work hand in hand to fight this virus.