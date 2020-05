Alle Top-Lokale sind am Freitag schon ausgebucht

Jetzt geht’s los: Viele Lokale sind am ersten Wochenende bereits ausgebucht.

Genau 60 Tage nach dem Shutdown öffnen am Freitag die meisten Restaurants und Lokale wieder. Die Vorfreude ist groß – bei Wirten und vor allem bei den Gästen. Vor allem am Freitag zeichnet sich ein Ansturm ab.

Schweizerhaus ist bis zum 22. Mai ausreserviert

Ein ÖSTERREICH-Rundruf zeigt: Viele Top-Restaurants sind am ersten Wochenende ausgebucht. Das bestätigt auch Top-Koch Heinz Reitbauer vom Wiener Steirereck und der Meierei im Stadtpark: „In der ersten Woche sind unsere Restaurants praktisch ausreserviert“, so der Star-Gastronom. „Die Stammgäste freuen sich sehr auf die Wiedereröffnung. Nun hoffen wir, dass es trotz der neuen Bestimmungen so weitergeht.“

Auch das bekannte Schweizerhaus im Wiener Prater füllt sich in den nächsten Wochen wieder. Online ist das Schweizerhaus bis 22. Mai komplett ausreserviert. Viele Stammgäste warten auch auf die Eröffnung des Café am Platz in Klagenfurt und des Salzburger Haubenrestaurant Huber’s im Fischerwirt. Beide Wirte rechnen am Freitag mit voller Auslastung.

Bei Umars stellt man schon die Tische auf

Die Vorbereitungen auf den Neustart laufen überall auf Hochtouren. „Wir müssen nun noch alle Tische wieder aufstellen und die Abstände messen“, sagt Erkan Umar vom Umar Fisch am Wiener Naschmarkt. Es gilt ja: ein Meter Abstand von Tisch zu Tisch – und Maskenpflicht für jenes Personal, das Kontakt zu den Gästen hat. „Wir hoffen auf gutes Wetter, dann können wir auch draußen im Schanigarten Gäste begrüßen“, freut sich Umar.

© TZOE/Artner

Erkan Umar. Sein Umar Fisch am Naschmarkt ist am Freitag bereits so gut wie ausgebucht.

Karl Kolarik: Das Schweizerhaus ist online am ersten Wochenende ausgebucht

„Unsere Mitarbeiter und wir freuen uns schon sehr auf die Eröffnung und unsere Gäste. Bei uns gibt es ab jetzt nur noch Einwegspeisekarten. Der Abstand ist gesichert und unser Personal trägt Masken. Wir sind wirklich vorbereitet.“

Heinz Reitbauer: Kein Platz mehr im Steirereck am Eröffnungstag

„Ich bin sehr froh, dass wir nach so langer Zeit endlich wieder öffnen können. Wir mussten ein paar Tische rausnehmen, aber zum Glück hält es sich bei uns noch in Grenzen. Nun hoffen wir natürlich, dass auch weiterhin Gäste kommen und es zu keinem zweiten Shutdown kommt.“

Toni Mörwald: Restaurants von Mörwald so gut wie voll

„Wir öffnen zuerst einmal unsere vier Restaurants am Land. Dort haben wir genug Platz, um die neuen Bestimmungen umzusetzen. Und das erste Wochenende ist bereits gut gebucht. Jetzt müssen wir sehen, wie es mit den Maßnahmen weitergeht.“

Thomas Figlmüller: Restaurant Joma ausgebucht, Lugeck und Figls gut gebucht

„Ich sehe der Öffnung am Freitag optimistisch entgegen. In unserem Restaurant Joma im 1. Bezirk sind wir am Freitag schon ausgebucht, im Lugeck und im Figls ist die Buchungslage ebenfalls gut. Danach gibt es aber noch ein großes Fragezeichen.“

Attila Dogudan: Der Do-&-Co-Chef sperrt (fast) alles auf

„Ich sperre alle Betriebe bis auf den Demel natürlich am Freitag auf. Wir sind auch in den ersten Tagen völlig ausgebucht. Es ist aber alles reduziert, normalerweise haben wir an einem Abend 200 plus Gäste, jetzt kommen wir selbst mit Zeit-Slots nicht über 120.“