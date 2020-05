Andrea Bocelli spendete nach seiner Corona-Infektion Blut

Andrea Bocelli und seine Frau waren beide im März an Corona erkrankt - nun spendete der Star-Tenor Blut für Forschungszwecke.

Der italienische Tenor Andrea Bocelli hat am Dienstag im Krankenhaus "Cisanello" in Pisa Blut für Forschungszwecke gespendet, nachdem er von der Lungenkrankheit Covid-19 genesen ist. Der 61-jährige Starkünstler, der in der Toskana lebt, berichtete, dass er sich am 10. März einem Abstrich unterzogen habe und positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden sei.

Wie Bocelli der italienischen Nachrichtenagentur ANSA meldete, habe Bocelli nur leichte Symptome gehabt. Angesteckt hatten sich auch seine Frau und zwei seiner drei Kinder, alle mit einem leichten Krankheitsverlauf. Auch die Frau des Tenors beschloss, Blut zu spenden.

Bocelli hatte ein für den 12. September geplanten Konzert im Klagenfurter Wörtherseestadion wegen der Coronavirus-Epidemie abgesagt. Ersatztermin ist der 11. September 2021.