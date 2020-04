Angst nach Corona-Tod von Arzt

Ein Gemeindearzt starb am Coronavirus. Seitdem leben seine Patienten in Panik.

NÖ. Wilfried P. war Landarzt mit Leib und Seele. Seit Jahrzehnten kümmerte sich der 69-Jährige rund um die Uhr um seine Patienten, Feiertage kannte der Familienvater nicht. In seiner spär­lichen Freizeit engagierte er sich als Feuerwehrarzt in seiner Heimatgemeinde Himberg.

Wilfried P. ist tot, gestorben am Sonntag in einem Wiener Spital – ÖSTERREICH berichtete. Er ist der erste ­bekannte Mediziner Österreichs, der am Coronavirus starb. Neben Trauer und Entsetzen über die Todesnachricht sorgt das Ableben von Wilfried P. jetzt auch für Angst.

Kein Corona-Test für die Patienten

Der Gemeindearzt hat noch bis 16. März praktiziert. Zwei Tage später informierte er den Bürgermeister, dass er mit dem Coronavirus infiziert sei und seine Ordination vorerst schließen müsse. Weitere zwei Tage danach ging es dem Arzt so schlecht, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Dort verloren seine Kollegen den Kampf um sein Leben. „Seitdem rufen die Bürger bei mir an, weil sie Panik haben“, sagte Bürgermeister Ernst Wendl (SP).

Keiner der zahlreichen Patienten sei trotz des Corona-Todes bislang kontaktiert, zu Quarantäne oder einem Corona-Test aufgefordert worden.

Wilfried P. wollte heuer seine Ordination an einen jungen Nachfolger übergeben.