Anschober: Reha/Kurhäuser schließen am Wochenende

Die durch die Schließung von Kurhäusern und Rehabilitationseinrichtungen frei werdenden Ressourcen sollen dann für die Behandlung von am Coronavirus Erkrankten verwendet werden.

Österreich. "Es gehe darum, die dann frei werdenden Ressourcen zu nützen", so Anschober. Man wolle so die Spitäler entlasten.



Die Nutzung der frei werdenden Ressourcen soll rasch beginnen: "Ab nächster Woche voraussichtlich werden wir das in Gang bringen können." Es sollen so Kapazitäten geschaffen werden für jene Corona-Kranke, die einen leichten Krankheitsverlauf haben.