Anschober appelliert auf Osterfeiern zu verzichten

'Jetzt müssen wir beharrlich an den Maßnahmen festhalten, um diese positive Entwicklung keinesfalls zu gefährden'.

Wien. Die Entwicklung der Zahlen bei den Covid-19-Erkrankungen gibt weiter Anlass zu vorsichtigem Optimismus: Mit Stand Dienstagnachmittag (15.00 Uhr) gab es in Österreich 12.519 bestätigte Coronavirus-Erkrankungen, teilte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) in einer Aussendung mit. Das bedeutete eine Zunahme von 2,56 Prozent zum Vortag.

In den vergangenen vier Tagen, jeweils Stand 15.00 Uhr, nahmen die Erkrankungsfälle in Österreich täglich im Durchschnitt um 2,41 Prozent zu. Die Tage bis zur Verdoppelung der Fallzahlen sind ebenfalls gestiegen: von etwa 3,7 Mitte März auf über 21 in den vergangenen sieben Tagen.

Den vierten Tag in Folge gab es mehr Neugenesene als Neuinfizierte: Mit Stand 10.30 Uhr war die Zahl der neuen Fälle laut den Daten des Innenministeriums um 314 gestiegen. Die Zahl der Neugenesenen stieg hingegen um 583.

'Erfolg ist Österreicherinnen und Österreicher zu verdanken'

Anschober bezeichnete diese Werte als "großen Erfolg". Der Gesundheitsminister sagte: "Vor ein paar Wochen lagen die Zuwachsraten bei über 40 Prozent, in den vergangen Tagen liegen sie konstant im unteren einstelligen Prozentbereich. Die bisherige Abflachung der Kurve war ein schwieriger Kraftakt, der dem Einsatz und der Konsequenz aller Österreicherinnen und Österreicher zu verdanken ist."

Er appellierte aber an die Bürger, auch zu den Osterfeiertagen konsequent zu sein. "Jetzt müssen wir beharrlich an den Maßnahmen festhalten, um diese positive Entwicklung keinesfalls zu gefährden. Mein dringender Appell ist, auf Osterfeiern zu verzichten, Abstand zu halten und den eingeschlagenen Weg entschlossen weiterzugehen", betonte der Gesundheitsminister.

Am 14. April beginne die zweite große Herausforderung. "Die schrittweise Öffnung ab kommenden Dienstag wird um ein Vielfaches schwieriger. Schrittweise Normalisierung des Gesellschaftslebens und keine drastische Ausweitung der Pandemie in Österreich - das wird enorm herausfordernd. Daher konsequent die Grundregeln beibehalten: Mindestdistanz wahren, räumliche Distanzierung und mit den klaren Ausnahmemöglichkeiten zuhause bleiben", appellierte Anschober.