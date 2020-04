Auch Polizisten ab sofort mit Mundschutz unterwegs

Beim Außendienst, bei der Überwachung und beim Parteienverkehr in den Inspektionen.

Wien/Österreichweit. Noch bevor der Mundschutz im Supermarkt für die Menschen in Österreich Pflicht wird, sind am Mittwoch alle heimischen Polizisten mit Masken ausgestattet worden. Jeder Beamte erhielt bei Dienstantritt einen Mund-Nasen-Schutz. Getragen werden muss dieser im Außendienst sowie bei der Überwachung sensibler Objekte wie Botschaften, berichtete etwa die Pressestelle in Wien.

Auch beim Parteienverkehr auf Dienststellen müssen die Beamten die Masken tragen. Aber nicht nur die Polizisten müssen Mund und Nase verhüllen, auch jene, die auf die Polizeiinspektionen kommen, um etwa eine Anzeige zu erstatten. Zur Grundausstattung der Polizisten gehören neben den Masken - wenn möglich - auch Einweghandschuhe, wie es heißt.

Wenn am Montag der Mundschutz dann für Bürgerinnen und Bürger in den Supermärkten Pflicht ist, wird die Polizei keine Kontrollen durchführen. Diese obliegen den Betreibern im Rahmen des Hausrechts. Falls sich ein Kunde weigert und dennoch das Geschäft ohne Maske betreten möchte, kann die Polizei eingeschaltet werden.