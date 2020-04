Auch Sölden bleibt unter Quarantäne

Bis 26. April - Wegen Streuung der Infizierten.

Sölden. Auch der Tiroler Wintersportort Sölden bleibt für weitere zwei Wochen - bis zum 26. April - unter Quarantäne. Dies gab das Land am Ostersonntag in einer Aussendung bekannt. Bei rund vier Prozent aller Testungen in Sölden konnten Bestandteile des Coronavirus nachgewiesen werden, hieß es.

+++ Alle aktuellen Entwicklungen im LIVE-Ticker weiter unten +++

Bis zuletzt seien mögliche Zusammenhänge von positiv getesteten Personen analysiert worden. Die positiv Getesteten können jedoch nicht auf einige wenige Cluster in der Gemeinde festgemacht werden. Es gebe also über die Gemeinde verteilt eine Streuung der Infizierten, erklärte Günter Weiss, Direktor der Universitätsklinik für Innere Medizin. Daher sei es aus medizinischer Sicht notwendig, die Quarantäne zu verlängern. Bereits am Freitag war die Quarantäne über das Paznauntal und St. Anton ebenfalls bis zum 26. April verlängert worden.

Rückgang der "aktiven" Coronavirus-Erkrankten

Am Ostersonntag hat sich der Rückgang der "aktiven" Coronavirus-Erkrankten in Österreich weiter fortgesetzt. Am sechsten Tag in Folge sank dieser wichtige Faktor im 24-Stundenvergleich um 1,8 Prozent auf 6.608 Personen. Fast 14.000 Personen wurden (Stand: 9.30 Uhr) positiv auf das Virus getestet, mit rund 7.000 ist Hälfte davon inzwischen wieder genesen. 350 Personen starben jedoch.

Die Zahl der "aktiven" Erkrankungen ergibt sich nach dem Abzug der Genesenen und der Todesfälle der bisher exakt 13.945 positiv getesteten Personen. Ein wenig mehr als 1.000 dieser 6.608 Menschen befanden sich am Sonntag in Spitalsbehandlung, mit 243 waren fast ein Viertel davon in der Intensivstation. Damit bleibt diese kritische Zahl weiterhin stabil, was insofern von Bedeutung ist, da die Behandlungsdauer bei SARS-CoV-2-Positiven nach bisherigen Erfahrungen lange andauert.



Die 13 weiteren Patienten, die mit oder an der SARS-CoV-2-Infektion gestorben sind, bedeuten einen Anstieg von rund vier Prozent im 24-Stundenvergleich. Die meisten Todesfälle gab es bisher in der Steiermark mit 76, gefolgt von Tirol (66) und Niederösterreich (62). Die Anzahl der durchgeführten PCR-Tests stieg indes auf 144.877, wie aus den aktuellen Zahlen des Gesundheits- und des Innenministerium hervorgeht.



Warum sich Zahlen von Gesundheits- & Innenministerium unterscheiden



Das Dashboard des Gesundheitsministeriums ( info.gesundheitsministerium.gv.at ) ist ein dynamisches System und bezieht seine Daten aus dem Epidemiologischen Melderegister (EMS). EMS ist das offizielle Register, in welches von den Bezirksbehörden sowie von Labors eingetragen wird. Insbesondere morgens kann es hier zu Verzögerungen bei den Eintragungen kommen. Das Bundesministerium für Inneres erhebt die Zahlen im Rahmen der Koordination des Staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagements im Einsatz- und Koordinationscenter (EKC) über eine Videokonferenz, diese Zahlen können Fälle enthalten, die im EMS noch nicht erfasst sind.



Entwicklung in anderen Staaten alarmierend

Im Gegensatz zur Lage in Österreich bezeichnete Anschober den Zuwachs an Toten in etlichen Staaten Europas als alarmierend. Von den über 100.000 Todesfällen durch das Coronavirus weltweit, wurden an die 70.000 alleine in Europa registriert: Nach Angaben der US-Universität Johns Hopkins wurden in Italien am Samstag fast 19.500 Todesfälle registriert, in den USA waren es bisher rund 19.000 Menschen, die in Folge der Corona-Pandemie gestorben sind - in Spanien waren es über 16.000.



Unter den am stärksten von der Lungenkrankheit Covid-19 betroffenen Ländern hat die Johns-Hopkins-Universität den höchsten Anteil an Corona-Toten relativ zur Bevölkerungszahl bisher in Spanien registriert. 34 Menschen starben dort pro 100.000 Einwohner nach einer Infektion. In Italien waren es rund 31, in Großbritannien sind es 13,5 und in den sind USA knapp unter sechs Todesfälle pro 100.000 Einwohner - in Österreich sind es 3,6 Menschen, Deutschland lag mit 3,3 knapp darunter.



In den USA wurden zudem über eine halbe Million nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus vermeldet. US-Präsident Donald Trump sagte zur Frage, wann und wie das Land wieder zur Normalität zurückkehren könnte: "Das ist mit Abstand die größte Entscheidung meines Lebens." Er werde sie in Abstimmung mit "den klügsten Menschen" finden.



In Großbritannien war die Lage am Samstag weiterhin düster, denn innerhalb von 24 Stunden starben mehr als 900 Menschen mit einer Coronavirus-Infektion, wodurch die Gesamtzahl der Corona-Toten in dem Land auf fast 10.000 anstieg. Gleichzeitig wurden von den Behörden über 5.000 Neuinfektionen registriert, die Gesamtzahl stieg auf fast 80.000.

Italien verlängert strikte Ausgangsbeschränkungen

Italiens Regierung verlängert die strikten Ausgangsbeschränkungen für die 60 Millionen Bürger bis zum 3. Mai. Die Maßnahmen gelten seit dem 10. März. Der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza hält eine Rückkehr zur Normalität nicht für möglich, solang kein Impfstoff gegen das Covid-19 entwickelt worden ist. "Bis dahin bleibt soziale Distanz die einzige Waffe im Kampf gegen die Epidemie", sagte der Minister laut Medienangaben vom Samstag.



In der Türkei verhängte die Regierung wegen der Corona-Krise für dieses Wochenende kurzfristig Ausgangsbeschränkungen in 31 Städten. Betroffen war auch die größte Stadt des Landes, die Millionenmetropole Istanbul - Panikkäufe und Massenaufläufe waren die Folge. Die Zahl der Todesopfer hatte am Freitag die Marke von 1.000 überschritten. Die russische Hauptstadt Moskau erhöhte wegen der Corona-Pandemie die Kapazitäten in den Krankenhäusern, die Zahl der Betten soll in den nächsten 14 Tagen auf bis zu 10.000 aufgestockt werden.



Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kündigte die Untersuchung von Rückfällen von Covid-19-Patienten, die nach negativen Virus-Tests als geheilt galten. "Wir stehen in enger Verbindung mit unseren klinischen Experten und arbeiten hart daran, mehr Informationen über diese individuellen Fälle zu erhalten", heißt es in einer Stellungnahme zu diesen ungewöhnlichen Fällen in Südkorea.