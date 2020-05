Ausgangssperre nicht beachtet: Russischer Dieb erwischt

Er muss nun mit einer Geldstrafe rechnen, weil er trotz Ausgangssperre auf der Straße unterwegs war. Zudem droht ihm wegen diverser Einbrüche eine Haftstrafe von fünf Jahren.

Moskau. Im äußersten Osten Russlands ist der Polizei ein gesuchter Dieb ins Netz gegangen, weil sich der Mann nicht an die Ausgangssperre gehalten hatte. Die Beamten stoppten ihn in der Hafenstadt Nachodka am Japanischen Meer, um ihn über die Quarantäne-Regeln wegen der Corona-Epidemie zu informieren, wie die Behörden am Sonntag mitteilten.

Er sei dabei aggressiv geworden. Deshalb hätten die Polizisten seine Personalien aufgenommen und festgestellt, dass er auf der Fahndungsliste steht. Der Mann wurde festgenommen. Er muss nun mit einer Geldstrafe rechnen, weil er trotz Ausgangssperre auf der Straße unterwegs war. Zudem droht ihm wegen diverser Einbrüche eine Haftstrafe von fünf Jahren.