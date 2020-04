Austro-VIPs: "Wir sind wieder gesund"

Diagnose Corona-Infektion – bei heimischen VIPs verlief es bis dato glimpflich.

Infiziert. Eine Corona-Diagnose ist für alle ein Schock. Die Ungewissheit und das Stigma lösen Angst aus – einige heimische Prominente haben sich in den letzten vier Wochen mit dem Covid-19-Virus infiziert.

Zum Glück verliefen alle Erkrankungen relativ mild – jetzt erzählen sie darüber:

Nik P. ist "froh", Habsburg spendet Blutplasma

Happy End. Schlagerstar Nik P. war in Österreich die erste bekannte Persönlichkeit mit Covid-19. Er verkündete Anfang März: „Ich habe Corona.“ Auch seine Frau wurde positiv getestet. In seinem Haus in Kärnten verbrachte er die Quarantäne und kann seit Anfang April wieder aufatmen. „Krass waren der Geschmacksverlust und das ständige Kopfweh. Gott sei Dank sind wir wieder gesundet“, erzählt der Chart-Star (Ein Stern).

Adel verpflichtet. Auch Karl Habsburg wurde positiv getestet. Auf oe24.TV schilderte er: „Es war sehr mild, dennoch wird es keine normale Rückkehr ins Leben.“ Zumindest will er etwas Gutes damit anfangen. „Ich habe jetzt Blutplasma gespendet, damit anderen Patienten, die schwerer erkrankt sind, geholfen werden kann.“

Amira Pocher: "Es war ein beängstigendes Gefühl"

Outing. Oliver Pochers Ehefrau Amira – gebürtige Kärntnerin – outete ihre Erkrankung am 19. März. Bei Stern TV sprach sie über die Krankheit: „Es fing abends an mit einem trockenen Reizhusten an. Dann kamen ganz, ganz schlimme Kopf- und Gliederschmerzen hinzu. Das ist wirklich ein beängstigendes Gefühl. Man fühlt sich gefangen im eigenen Körper.“

ÖVP-Abgeordnete und Ex-Opernball-Lady Maria Großbauer erwischte es Anfang April. Zum Glück sehr mild. Sie darf erst diese Woche wieder ihre Wohnung – sehr glücklich – verlassen.