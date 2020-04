Baby gerettet: Mutter (41) stirbt in Bayern an Corona

Das Baby konnte per Notkaiserschnitt gerettet werden, die 41-jährige Unternehmerin erlag der Krankheit.

In Deutschland sind mit Stand Montag 4.400 Menschen an Covid-19 gestorben, mehr als 140.000 Personen sind an Corona erkrankt. Ein besonders tragischer Fall ereignete sich nun in Weiden in der Oberpfalz. Die schwangere Unternehmerin Marion Bergler kam Ende März mit Corona-Symptomen ins Krankenhaus. Dort verschlechterte sich der Zustand der 41-Jährigen dramatisch.

Keine Vorerkrankungen

Die Ärzte entschieden sich für einen Notkaiserschnitt und holten das Baby. Die Mutter wurde anschließend auf die Intensivstation in der Uniklinik Erlangen gebracht. Dort starb die Unternehmerin am Mittwochabend.

Besonders tragische: Die 41-Jährige galt als kerngesund und hatte keine Vorerkrankungen. "Es ist unvorstellbar. Wir sind tieftraurig und fassungslos. Es gab keine Vorerkrankung. Marion war kein Risikopatient“, schildert ihr Bruder Gerhard gegenüber dem Portal Onetz.de

Marion Bergler war eine erfolgreiche Unternehmerin in Bayern. Zusammen mit ihren Brüdern führte sie Recycling-Centren und Tankstellen.