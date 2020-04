Begegnungszonen in Wien werden verlängert

Die temporären Begegnungszonen werden um zwei Monate verlängert. Ab heute, Donnerstag, gibt es vier neue Abschnitte.

Seit Mitte April gibt es in Wien temporäre Begegnungszonen. Ziel der von den Grünen initiierten Maßnahme ist, dass die Städter in Zeiten von Corona mehr Platz zum Bewegen haben. Ursprünglich wurden die Straßenzüge bis Anfang Mai befristet geöffnet - nun kündigte Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) eine Verlängerung an.

"Wir schauen uns das bis Anfang Mai an. Es ist aber davon auszugehen, dass wir es um zwei Monate verlängern werden", sagte Hebein. Zu den bestehende Zonen kamen mit dem heutigen Donnerstag außerdem weitere neue Abschnitte dazu. Das betrifft die Kalvarienberggasse, die Meiselstraße, die Sobieskigasse und die Zollergasse. Zwei bestehende Begegnungszonen wurden erweitert.