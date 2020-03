Mit dem Corona-Hotspot Ischgl hat es Tirol nun auf die Startseite der internationalen Online-Tageszeitung CNN geschafft.

Selten steht Österreich im Mittelpunkt der weltweiten Berichterstattung – doch die Ausbreitung des Coronavirus in Tirol zieht das mediale Interesse an. Sogar die CNN berichtet nun groß darüber, wie sich das Coronavirus in Tirol und somit auch in ganz Europa ausgebreitet hat.

15 Personen in Après-Ski-Bar angesteckt

"Wie ein österreichischer Skiort dazu beitrug, das Coronavirus in ganz Europa zu verbreiten", mit dieser Headline titelt die CNN die Aufmacherstory. Der Skiort Ischgl gilt als Ansteckungsherd Tirols. Gerade in der Skiurlaub-Hochsaison haben sich in der Gegend rund um den Skiort besonders viele Touristen aus ganz Europa angesteckt. So berichten etwa Schweden und Norwegen, dass 40 Prozent der verzeichneten Corona-Fälle zuvor in Tirol Urlaub gemacht haben. Bekannt wurde der Fall, als sich eine Gruppe Touristen aus Island im Skiurlaub in Tirol mit dem Virus angesteckt hatte. Alleine in einer Après-Ski-Bar in Ischgl soll ein Kellner 18 Personen infiziert haben.