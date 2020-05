Bei Rückreise ist Quarantäne Pflicht

Sollten Österreicher nach Kroatien oder Slowenien reisen, müssten sie sich testen lassen.

Wien. Das Feiertagswochenende könnte einige Österreicher dazu verleiten, ein paar Tage nach Kroatien oder Slowenien zu fahren, die ihre Grenzen wieder geöffnet haben.

Aber derzeit würde das bei der Rückkehr in die Heimat zu (theoretischen) Konsequenzen führen. An der Grenze würde ihnen bescheinigt, dass sie sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben müssten. Die allerdings nicht kontrolliert wird. Oder sie müssten einen (selbst zu zahlenden) Coronavirus-Test nach ihrer Rückkehr machen.

Derzeit laufen Gespräche mit Slowenien & Kroatien

Bindend. Bis auf Weiteres bleibe das bindend. Die österreichische Regierung fürchtet sonst, dass das ­Virus wieder stärker in ­Umlauf komme. Im Hintergrund aber führen die Zuständigen bereits Gespräche mit Slowenien und Kroatien, die derzeit auch eine niedrige Infek­tionsrate aufweisen. Allerdings könnte das erst für Sommerurlaube spruchreif werden.

Sollten die Ansteckungszahlen in diesen beiden Ländern niedrig bleiben, könnte man auch ohne Quarantäne oder Test zurückkommen. Noch länger nichts ändern will die heimische Regierung bei den Regeln für Reisen nach Italien, Frankreich und Spa­nien. Sollten Österreicher die südlichen Gefilde aufsuchen, müssten sie auch noch im Sommer Tests bei ihrer Rückkehr vor­weisen oder in die Isolation gehen.

Auch hier gilt allerdings: Die 14-tägige Quarantäne wird in Österreich nicht kontrolliert und basiert auf reiner Freiwilligkeit.

