Bereits 106.000 Erkrankte in Russland

Weltweit gibt es bereits 3,3 Millionen Erkrankte. Das sind die Brennpunkte.

Das Coronavirus hält die Welt weiterhin am Atem. Nach der Zählung der Johns Hopkins Universität (JHU) gibt es weltweit bereits 3,3 Millionen erkrankte, 234.000 Personen sind an Covid-19 gestorben. Aber: Mehr als eine Million ist auch schon wieder genesen.

Weltweiter Hotspot sind dabei weiterhin die USA. Hier wurden inzwischen schon mehr als eine Million Fälle registriert, 63.000 Personen sind an Covid-19 gestorben. Dahinter folgen Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland und Großbritannien. Am meisten Todesopfer in Europa melden Italien und Großbritannien.

Über 100.000 Erkrankte in Russland

In Russland ist die Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus auf mehr als 1.000 gestiegen, die Zahl der offiziell diagnostizierten Infektionen liegt bei mehr als 100.000. Bis Donnerstag wurden nach Behördenangaben 1.073 Todesfälle durch das Virus und 106.498 Infektionen registriert.

Am schwersten betroffen sind Moskau und Umgebung sowie St. Petersburg. Aber auch in den Regionen, wo die Gesundheitsversorgung deutlich schlechter ist, breitet sich das Virus weiter aus.

Russland hatte wegen des Coronavirus im Februar seine Landgrenzen zu China geschlossen und danach wochenlang nur sehr niedrige Infektionszahlen gemeldet, während die Zahlen in Westeuropa rasant stiegen. Seit Mitte März steigen die Zahlen aber auch in Russland an.

Präsident Putin erklärte den April zum "arbeitsfreien Monat", um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Die arbeitsfreie Zeit wurde inzwischen bis zum 11. Mai verlängert.