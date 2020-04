Bereits mehr als 86.000 Coronavirus-Fälle in der Türkei

Zahl der Todesopfer stieg über die 2.000er-Marke.

Ankara. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in der Türkei ist auf 86.306 gestiegen. Das sagte Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Sonntag. Ein Anstieg von 3.977 Fällen in den vergangenen 24 Stunden hob die bestätigte Zahl der Türkei über die von China, wo das neuartige Coronavirus erstmals auftrat.

Koca sagte, 127 weitere Menschen seien an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das habe die Zahl der Todesopfer auf 2.017 erhöht. Insgesamt haben sich bisher 11.976 Menschen vom Coronavirus erholt, und die Anzahl der in den vergangenen 24 Stunden durchgeführten Tests belief sich auf 35.344, sagte der Minister.

Die Türkei hat erst am 10. März ihren ersten Coronavirus-Patienten gemeldet, seitdem ist die Zahl der bestätigten Fälle jedoch stark gestiegen. Das Land hat jetzt die siebenthöchste Summe der Welt. Bisher wurden mehr als 634.000 Menschen getestet.