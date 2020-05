Beste Taktik? 50 Tage Lockdown, dann 30 Tag 'Freiheit'

Forscher der Uni-Cambridge haben beste Taktik zur Bekämpfung der Pandemie errechnet.

Die Zahl von Corona-Erkrankten geht in fast ganz Europa zurück. Nachdem die erste Welle in vielen Ländern bereits bewältigt scheint, lockern immer mehr Staaten die strengen Corona-Maßnahmen. Gleichzeitig wächst die Sorge vor einer zweiten Welle und wie man dann damit umgehen soll. Droht ein weiterer Lockdown oder sind andere Maßnahmen ausreichend?

Wissenschaftler der University of Cambridge haben nun ein Modell präsentiert, mit dem man die Pandemie am besten bekämpfen kann. Dieses sieht einen Zyklus von 50 Tagen Lockdown und dann 30 Tagen Freiheit vor. Diese Reihenfolge wird so lange beibehalten, bis die Pandemie vorüber ist. Die Experten rechnen dabei mit 18 Monaten.

Das Modell würde laut den englischen Wissenschaftlern mehrere Vorteile bieten. Die Opferzahl würde sich in Grenzen halten und den Menschen sowie der Wirtschaft würde Raum zum Atmen gegeben werden. Nach 18 Monaten wäre das Coronavirus dann besiegt, so die Forscher.

Würde sich die Regierung gegen Maßnahmen entscheiden, dann sei die Pandemie bereits in sechs Monaten vorbei. Dann würden aber auch Millionen Menschen sterben, so die Wissenschaftler.

3 Szenarien: So geht die Corona-Pandemie weiter

US-Forscher der University of Minnesota haben drei Szenarien ausgearbeitet, wie sich die Corona-Krise entwickeln könnte. Dies erfolgte u.a. auch basierend auf den Daten anderer Pandemien wie der Spanischen Grippe von 1918.