Bewegend! Bürger applaudieren Helden der Corona-Krise

Zahlreiche Menschen applaudierten den Ärzten, Krankenpflegern, Supermarkt-Mitarbeitern & Co.

Das zeugt von Zusammenhalt in dieser schweren Zeit! Um 18 Uhr begannen Wiener an den Fenstern den Helden der Coronavirus-Krise zu applaudieren. Die Aktion wurde bereits vor Tagen in den sozialen Medien angekündigt und ist als Dank an die Ärzte, Krankenschwestern, Supermarktmitarbeitern & Co. gedacht. Sie müssen jeden Tag in die Arbeit und sind durch den Kontakt mit vielen Menschen einem Ansteckungs-Risiko ausgesetzt. Gleichzeitig ist die Arbeit systemerhaltend und das kommt bei den Bürgern an.

Zum Dank dafür waren die Fenster und Balkone in Wien voll mit applaudierenden Menschen, die sich an die Ausgangsbeschränkungen halten und soziale Kontakte meiden um das Coronavirus einzudämmen. Ein schönes Zeichen für den Zusammenhalt.

Polizei spielte wieder "I am from Austria"

Die Wiener Polizei hat auch am Samstagabend bei ihren Streifenfahrten in Wien um 18.00 Uhr "als Zeichen der Solidarität" das Lied "I am from Austria" von Rainhard Fendrich laut über die Lautsprecher der Polizeiautos gespielt. Auf Facebook wurde die Aktion aus dem Wohnpark Alt Erlaa in Wien-Liesing live übertragen.

Die Polizisten verließen während des Liedes ihre Streifenwagen und posierten - im vorgeschriebenen Sicherheitsabstand - mit großen Schildern, auf denen etwa "Die Polizei sagt Danke" oder "Stay Home" zu lesen war. Nach dem Ende bedankte sich der Kommandant bei allen, "die uns unterstützen, indem sie zuhause bleiben".

Die Aktion soll zumindest über das Wochenende hinweg fortgesetzt werden. "Es ist eine charmante Art, Danke an alle zu sagen, die mithelfen und zuhause bleiben", hieß es seitens der Polizeipressestelle zur APA. Den Kommentare auf Facebook zufolge dürfte das Zeichen der Solidarität auf viel Zustimmung stoßen.

Fendrichs Lied als Anker in der Corona-Krise

Generell entwickelt sich das Lied von Fendrich zu dem musikalischen Anker in der Corona-Krise. Am Freitag veröffentlichte die Austro-Pop-Legende auf Facebook eine eigene "Von-Daheim"-Version des Hits, die binnen 24 Stunden mehr als eine Million abgerufen und mit unzähligen positiven Kommentaren versehen wurde.

Am Beginn des Videos bedankt sich Fendrich bei den Ärzten und Krankenschwestern, bei den Kassierinnen und jenen, die die Regale einräumen, sowie den Lkw-Fahrern. Er denke auch an alle, die mit ihren Kindern zuhause Home-Office machten, und an die Menschen in Tirol, die unter Quarantäne stehen, sagt der Musiker und lobt auch die Politik. "Unsere Regierung macht eine großartige Arbeit derzeit. Ein wunderbares Krisenmanagement. Bitte hört auf das, was der Gesundheitsminister sagt." Beim Lied gab es eine Änderung im Text: Schließt das Original mit "I am from Austria", so singt Fendrich bei der Daheim-Version "We are from Austria".

Einer der Abrufer war Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Dieser bedankt sich bei dem Musiker: "I am from Austria" sei ein wichtiges Stück Österreich, in schönen wie auch schwierigen Zeiten. "Vielen Dank an Rainhard Fendrich", so der Präsident.