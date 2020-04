Blaue Flecken könnten auf Corona-Infektion hindeuten

Ärzte sind alarmiert: Viele Corona-Patienten weisen Hautirritationen auf - vor allem Kinder.

Trockener Husten und Fieber gelten als erste Alarmsignale für eine mögliche Coronavirus-Infektion. Daneben gibt es aber noch eine Reihe von anderen Symptomen, die an eine Covid-19-Erkrankung hindeuten könnten. Dazu gehören möglicherweise auch blaue Flecken an Zehen und Fingern.

© Spanish General Council of Official Podiatrist

Der Internationale Verband der Podologen veröffentlichte nun auf seiner Homepage den Fall eines 13-jähigen Buben aus Italien. Der Jugendliche wies bereits wie Tage vor anderen typischen Corona-Symptomen violette Verfärbungen an Zehen beider Füße auf.

In einer italienischen Studie wurden ebenfalls solche Hautläsionen dokumentiert. In einem Krankenhaus wies rund jeder Fünfte Corona-Patient blaue Flecken auf. Auch andere Forscher berichten von Hautausschlägen und blauen Flecken – vorwiegend auf den Zehen. Die Facharzt-Verbände in Spanien und den USA fordern deshalb nun, dass man diesen Fällen nachgeht und zentral registriert.

© Spanish General Council of Official Podiatrist

Der Generalrat der spanischen Podologe rät Eltern, vorsichtshalber einen Facharzt zu kontaktieren, falls ihren Kindern solche Hautirritationen bekommen. Diese würde teilweise auch Windpocken, Masern oder Frostbeulen ähneln.

© Spanish General Council of Official Podiatrist